رابط قروض منصة سلفة ٢٠٢٢ بدون تحويل راتب أو كفيل

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية عن التمويلات السريعة، وتعتبر قروض منصة سلفة الإلكترونية من أسرع التمويلات الشخصية الطارئة، وتستخدم المنصة أحدث التقنيات الحديثة لتسريع إجراءات الحصول على التمويل، والتعامل مع المنصة يتميز بالأمان الكامل، لأنها تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي، كما يتميز التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيع عميل المنصة أن يحصل على تمويله في أي مكان بالمملكة سواء كان داخل المدينة أو القرية، أو أي منطقة أخرى بالمملكة، أو إذا كان موجود بالمكتب أو المنزل، ويستخدم التمويل الشخصي الطارئ في تسديد الديون، أو تصليح السيارة، أو قضاء الإجازة الأسبوعية، أو تسديد مصاريف الدراسة للأبناء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في منصة سلفة، وشروط الحصول على التمويل الشخصي.

طريقة التسجيل في منصة سلفة ٢٠٢٢

سوف نتعرف على خطوات التسجيل في منصة سلفة للحصول على التمويل الشخصي السريع وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط منصة سلفة الإلكترونية على الإنترنت. إدخال رقم الهوية الوطنية عشرة أرقام فقط لا غير. تسجيل رقم الجوال الموجود في منصة أبشر. إدخال البريد الإلكتروني. تسجيل كلمة المرور على أن تتكون من ٨ خانات باللغة الإنجليزية، حرف إنجليزي كبير، وحرف إنجليزي صغير، ورقم على الأقل. الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على المربع الصغير. الضغط على أيقونة استكمال البيانات.

مميزات التمويل الشخصي

هناك مزايا عديدة يحتوي عليها قرض منصة سلفة وهى كما يلي:-

قروض منصة سلفة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة تسديد التمويل مجدولة وميسرة حسب ظروف العميل المادية.

هامش ربح المنصة تنافسي.

يتم وضع قيمة التمويل سريعاً في الحساب البنكي للعميل.

شروط قروض منصة سلفة الإلكترونية

هناك بعض الشروط التي حددتها المنصة للحصول على التمويل الشخصي السريع الطارئ وهى كالتالي:-