شروط وخطوات التقديم على وظائف الادارة العامة للخدمات الطبية 2022

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عمر شويل - جدة التقديم على وظائف الادارة العامة للخدمات الطبية 2022 تعتبر واحدة من الوظائف الهامة التي يبحث عنها على الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين فى المملكة الذين يبحثون عن العمل وذلك لأن يعرفون الشروط الخاصة بالتقديم، حيث إن وزارة الداخلية قد إعلنت عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة فى الإدارة بمختلف القطاعات التابعة لها.

وظائف الادارة العامة للخدمات الطبية 2022

أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بإن هناك العديد من فرص العمل للتخصصات الطبية للكثير من المواطنين حيث تم فتح باب التقديم فى تلك الوظائف بداية من يوم الأحد 23 يناير 2022 وحتي يوم الأحد القادم الموافق 30 يناير ويتم التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوظائف الإدارة.

شروط التقديم على الوظائف

هناك العديد من الشروط التي تم وضعها من قبل الإدارة والتي يجب توافرها حتي يتم قبول المتقدم فى الوظائف، حيث إن هذه الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يجب إن يكون حصل على مؤهل جامعي يتوافق مع الوظيفة المتقدم لها فى الإدارة.

يشترط إن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم علية قضائياً من قبل.

إن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبار القبول فى الوظائف.

يجب تقديم المستندات التالية صورة من السيرة الذاتية للمتقدم. تقديم صورة من بطاقة هوية سارية المفعول تقديم كافة الخبرات والمؤهلات التعليمية الحاصل عليها المتقدم



خطوات التقديم على وظائف الادارة العامة للخدمات الطبية 2022

يتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال موقع وظائف الإدارة على شبكة الأنترنت، حيث إن التقديم يكون من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي: