التسجيل في الإسكان التنموي الضمان الاجتماعي الطريقة والشروط 1443

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عمر شويل - جدة التسجيل في الإسكان التنموي الضمان الاجتماعي تم إتاحته لكافة المواطنين داخل المملكة وذلك في حالة توافر شروط وزارة الإسكان ولذا فإن المواطنين يبحثون عن كيفية إنشاء حساب في الإسكان التنموي والطريقة الصحيحة للتقديم والحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي والتعرف كذلك على المبادرات المقدمة من الحكومة السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في الإسكان التنموي الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الإسكان التنموي الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الإسكان التنموي الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين شريطة توافر الآتي:

كون المتقدم للتسجيل حاملًا للجنسية السعودية.

لا يقبل تسجيل الأفراد الأقل سنًا من 25 عامًا.

توفير إفادة بالتسجيل بالضمان الاجتماعي.

التقديم يتاح للأفراد والأسر أصحاب الدخول المحدودة.

ضرورة التأكيد على عدم استفادة المتقدم سابقًا من مبادرات الوزارة السابقة.

عدم توفير منزل خاص بمقدم الطلب مسجلًا باسمه.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمسفيدي الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل بإتباع بعض الإجراءات الميسرة والتي تتلخص في:

التوجه إلى صفحة الإسكان التنموي الرسمية.

الدخول إلى تسجيل أفراد.

يطلب الموقع إدخال معلومات هويتك وكذلك تاريخ ميلادك.

تدوين الرمز المتوفر بالصورة في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة التالي.

يتم تنفيذ الطلبات الموضحة من الموقع لحين إتمام عملية التسجيل بنجاح.

يتاح بعد إتمام التسجيل التقديم على الإسكان التنموي بكل سهولة.

أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي

تم طرح الطريقة الصحيحة للاستعلام عن أسماء المستفيدين وهي:

الولوج إلى منصة سكني.

إدخال بيانات تسجيل الدخول للمستفيد.

يتم استعراض أسماء المستفيدين باستخدام أكثر من طريقة منها رقم هوية المستعلم.

أيضًا للتعرف على حالة الاستحقاق يتم الدخول إلى ملفك الشخصي والاطلاع على تفاصيل الحالة بكل سهولة.

الإسكان التنموي للمطلقات

أعلنت الوزارة عن إتاحة الإسكان التنموي للمطلقات وذلك في حالة مضي فترة تقدر بعامين من تاريخ حصولها على حالة الطلاب، بالإضافة إلى إثبات عدم توفر منزل مستقل مسجلًا باسمها.

الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة

أيضًا أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان حصولهم على مسكن خاص بهم يكفل لهم معيشة كريمة، على أن يوفر المتقدم ما يثبت إعاقته طبيًا من خلال أي من المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المعلن عنها للاستفادة من الإسكان التنموي.