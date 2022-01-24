عاجل.. جيش بوركينا فاسو يعلن عزل الرئيس وتعليق العمل بالدستور

جدة - نرمين السيد - ونقلت الشبكة عن ضباط فى بوركينا فاسو، قولهم إن الرئيس فشل بتوحيد البلاد فى مواجهة التحديات والسيطرة على السلطة تمت دون عنف.

وحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وسياسية، أكدت أن رئيس بوركينا فاسو روك كابورى استقال من منصبه، بعد الأحداث التى شهدتها الساعات السابقة.

وكانت مصادر أمنية كشفت فى وقت سابق احتجاز رئيس بوركينا فاسو روك كابورى، فى معسكر للجيش، على يد جنود متمردين.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين ودبلوماسى من غرب إفريقيا، أن جنودا متمردين احتجزوا الرئيس وسيطروا على مبنى التلفزيون، وذلك بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد فى العاصمة واجادوجو.

وسُمع دوى إطلاق نار كثيف فجر أمس فى عدد من الثكنات العسكرية فى بوركينا فاسو، وذلك فى أعقاب احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الأمنية مع عجز الحكومة عن وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد.