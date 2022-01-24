تمويل شخصي سريع 100000ريال بالتقسيط على 24 شهر

قرض شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر على 24 شهر لدى شركة الأمثل للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم الشركة تمويل شخصي من خلاله يستطيع العميل الحصول على أى سيارة من خلال التمويل التأجيري والذى ينتهي بالتمليك ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل للتمويل.

تمويل شخصي سريع 100000ريال لدى شركة الأمثل

شركة الأمثل للتمويل توفر العديد من العروض التمويلية المختلفة للأفراد فتوفر الآن تمويل شخصي سريع من خلاله يتمكن المتقدم من الحصول على أى سيارة يرغب في الحصول عليها ويتميز التمويل التأجيري من شركة الأمثل بالآتي

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل للتمويل بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 100000 ريال.

أيضاً يتميز التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل بأن العميل يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 24 شهر.

تتم أيضاً إجراءات طلب التمويل والحصول عليه في أقل وقت ممكن.

كذلك يتميز التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل بهامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل

حدد شركة الأمثل للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الأوراق اللازمة لطلب التمويل التأجيري وأيضاً من أجل الحصول على الموافقة الفورية وتتمثل تلك المستندات في الآتي

لابد من ملئ نموذج طلب التمويل.

أيضاً تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك تقديم رخصة قيادة سارية المفعول.

العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً إثبات للسكن.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

كما لابد من تقديم خطاب تعريف بالراتب.

طريقة طلب التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل بالمملكة العربية السعودية من خلال الآتي