رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 برقم الجلوس بجميع المحافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 برقم الجلوس بجميع المحافظات الجمهورية، حيث يزداد البحث من الطلاب وأولياء الأمور منذ انتهاء الامتحانات بكافة المحافظات الجمهورية عن معرفة النتائج الامتحانات للأطمئنات عل مجهودكم المبذول في الترم الأول 2022 في وسط ترقب وقلق وحيرة وخاصة بعد التغيير في المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي، ولذك سنعرض لكم في خلال الفقرات القادمة رابط ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 بجميع محافظات الجمهورية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022

أعلنت الإدارات التعليمية التابعة بوزارة التربية والتعليم بأن أوراق الامتحانات سيتم تصحيحها بدقة وبكل شفافية لكي يأخذ كل طالب مستحقاته من إجابة الأسئلة الامتحانات، وصرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لن يكون هناك ملاحظات لامتحانات السنة الرابعة وأن التقييم سيأخذ الأسبقية في تحديد الطلاب، وبدأ الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالقلق والتوتر عن إعلان نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، وأن النتائج ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد الانتهاء من التصحيح حيث سيتمكن أولياء الأمور من الوصول إليها بسهولة.

رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 برقم الجلوس

يتمكن أولياء الأمور بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي من خلال الموقع الالكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معرفة نتائج طلاب سنة رابعة إبتدائي من خلال إتباع تلك الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي التابع بمديرية التربية والتعليم

الضغط على ايقونة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022

بعد ذلك تحديد الصف الدراسي التابع للطالب أو الطالبة

ثم كتابة البيانات الطلاب بشكل صحيح من الاسم ورقم الجلوس والإدارة التعليمية التابعة لكل طالب أو طالبة

بعد ذلك الضغط على عرض ظهور النتيجة

وسيظهر النتيجة بالتقيمم الطالب بالالوان من خلال عرض قائمة أربع ألوان هم أخضر وأصفر وأزرق وأحمر

تقييم الألوان لطلبة الصف الرابع الابتدائي