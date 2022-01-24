رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 برقم الجلوس بجميع المحافظات

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 برقم الجلوس بجميع المحافظات الجمهورية، حيث يزداد البحث من الطلاب وأولياء الأمور منذ انتهاء الامتحانات بكافة المحافظات الجمهورية عن معرفة النتائج الامتحانات للأطمئنات عل مجهودكم المبذول في الترم الأول 2022 في وسط ترقب وقلق وحيرة وخاصة بعد التغيير في المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي، ولذك سنعرض لكم في خلال الفقرات القادمة رابط ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 بجميع محافظات الجمهورية
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022
أعلنت الإدارات التعليمية التابعة بوزارة التربية والتعليم بأن أوراق الامتحانات سيتم تصحيحها بدقة وبكل شفافية لكي يأخذ كل طالب مستحقاته من إجابة الأسئلة الامتحانات، وصرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لن يكون هناك ملاحظات لامتحانات السنة الرابعة وأن التقييم سيأخذ الأسبقية في تحديد الطلاب، وبدأ الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالقلق والتوتر عن إعلان نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، وأن النتائج ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد الانتهاء من التصحيح حيث سيتمكن أولياء الأمور من الوصول إليها بسهولة.
رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022 برقم الجلوس
يتمكن أولياء الأمور بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي من خلال الموقع الالكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معرفة نتائج طلاب سنة رابعة إبتدائي من خلال إتباع تلك الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي التابع بمديرية التربية والتعليم
- الضغط على ايقونة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022
- بعد ذلك تحديد الصف الدراسي التابع للطالب أو الطالبة
- ثم كتابة البيانات الطلاب بشكل صحيح من الاسم ورقم الجلوس والإدارة التعليمية التابعة لكل طالب أو طالبة
- بعد ذلك الضغط على عرض ظهور النتيجة
- وسيظهر النتيجة بالتقيمم الطالب بالالوان من خلال عرض قائمة أربع ألوان هم أخضر وأصفر وأزرق وأحمر
تقييم الألوان لطلبة الصف الرابع الابتدائي
- يشير اللون الأزرق إلى أن مستوى الطالب فاق كل التوقعات من حيث اكتساب المعرفة والمهارات (85-100 بالمائة).
- يشير اللون الأخضر إلى أن متوسط مستوى الطالب لديه المعارف والمهارات المطلوبة بنسبة (65-85٪).
- الأصفر من الواضح أن مستوى الطالب يحتاج إلى المحافظة عليه وأنه لم يستوعب أكثر من (50-65 بالمائة) مما هو مطلوب منه.
- يشير اللون الأحمر إلى أن مستوى الطالب منخفض وأنه لا يتقن المعرفة والمهارات المطلوبة (1-50 بالمائة) وأنه يحتاج دائمًا إلى المساعدة.
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