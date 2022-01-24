التقديم على وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة 2022 والشروط المطلوبة

التقديم على وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة 2022 تعد من ضمن الوظائف الشاغرة التي يبحث عن التقديم فيها العديد من المواطنين فى المملكة الذين يقومون بالبحث عن فرصة عمل أفضل، حيث إن مدينة الملك سلمان قامت بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة فى بعض التخصصات للمواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط الخاصة بتلك الوظائف.

وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة 2022

مدينة الملك سلمان للطاقة هي واحدة من المدن الصناعية الحديثة فى المملكة العربية السعودية وتقع المدينة بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية للمملكة، وقد إعلنت المدينة عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة فى مختلف التخصصات وهي:

أخصائي العقود.

مستشار قانوني أول.

أخصائي عمليات الأطفاء.

منسق أمني.

أخصائي جذب الاستثمارات الصناعية.

إخصائي إدارة الايجارات والمبيعات.

شروط التقديم على وظائف مدينة سبارك

حددت مدينة الملك سلمان للطاقة بعض الشروط التي لابد من إن تتوافر فى المتقدم ليتم قبولة، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:

يجب إن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير أو البكالريوس فى التخصص الوظيفي المقدم له.

إن يكون لدية خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يجب إن يكون لدية قدرة على التحدث باللغة الانجليزية.

بالنسبة لوظيفة المنسق الأمني ومستشار قانوني أول يجب إن يكون مواطن سعودي الجنسية.

يفضل إن يكون المتقدم لوظيفة مستشار قانوني أول حاصل على درجة الماجستير فى القانون.

بالنسبة لأخصائي عمليات الأطفاء يجب إن يكون لدية خبرة من ستة إلى تسعة سنوات.

خطوات التقديم على وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة 2022

حتي تستطيع التقديم فى الوظائف يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى السطور التالية:-