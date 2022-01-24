نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول جامعة الملك عبدالعزيز 1443 مع خطوات وشروط القبول الالكتروني في المقال التالي
التقديم في جامعة الملك عبد العزيز التي يود الكثير من الطلاب الالتحاق بها، نظراً لأنها جامعة عريقة ولها تاريخ كبير، كما أنها تقدم فرص تعليمية رائعة للطلاب والدارسين، فهي تحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز، ونوفر لكم من خلال موقعنا أبرز أهم الشروط للقبول بالجامعة، كما نستعرض خطوات الالتحاق بالجامعة في خطوات بسيطة.
جامعة الملك عبد العزيز
تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام 1387 هجرياً وهي كانت جامعة أهلية تهدف لنشر التعليم العالي في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية، وفي عام 1394 هجرياً تم تحويل الجامعة من أهلية إلى حكومية، وقامت الحكومة بتوفير الدعم الكافي لتطويرها، حتي أصبحت من أهم الجامعات على مستوى المملكة.
شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز
- يجب أن يكون الطالب المتقدم جنسيته سعودية ومن أم أو أب سعودي.
- كما يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من المملكة أو من خارجها.
- ولم يتم قبول الطالب الذي مضى على نجاحه في الشهادة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات.
- بينما يعفى الطالب الكفيف من شرط اختبارات القياس والتحصيل.
- كما يجب أن تكون جميع البيانات التي يتم تعبئتها إلكترونياً صحيحة.
- ولم تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من أي جامعة أخرى إلا بعد مرور ثلاثة شهور.
- كما يجب على الطلاب الإناث أن تكون حاصلة على اختبار القدرات والتحصيل للمسار العلمي والأدبي.
- بينما يجب على الطلاب الذكور الحصول على امتحان القدرات للمسار الإداري، أو يكون حاصل على اختبار القدرات التحصيلي للمسار العلمي.
- ويجب إحضار الطالب موافقة من مكان العمل في حالة التحاقه بالعمل في أي جهة حكومية.
خطوات التقديم في جامعة الملك عبد العزيز
- أولاً الدخول على البوابة الرئيسية لجامعة الملك عبد العزيز.
- ثانياً نضغط على زر ( القبول ) الموجود علي اليمين.
- وبعدها يتم النقر على زر (الدخول على النظام).
- كما سوف يتم فتح صفحة بها مواعيد القبول بالجامعة، وبالأعلى يوجد زر أخضر بعنوان (تسجيل جديد) نقوم بالنقر عليه.
- بينما تظهر خانة يكتب بها رقم الهوية، ثم مربع به أرقام نقوم بكتابتها في الخانة أسفلها.
- ثم نضغط على زر تسجيل جديد التي توجد باللون الأبيض أسفل الصفحة.
- وندخل رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال في الخانات التي ظهرت أمامك ونضغط على زر استمرار.
- وبعدها يتم إرسال رقم سري على الجوال يجب إدخاله على الصفحة ومعاودة الدخول.
- وكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الهوية ورقم السجل المدني والاسم وتاريخ الميلاد والعنوان.
- كما تظهر خانات بيانات النجاح في الثانوية العامة يجب تعبئتها مثل سنة التخرج ودرجات النجاح.
- وبعدها يتم تحديد التخصص المراد دراسته.
- ثم نضغط على زر التالي لتظهر صفحة تأكيد الطلب وبه جميع البيانات التي تم تسجيلها.
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