تسجيل دخول جامعة الملك عبدالعزيز 1443 مع خطوات وشروط القبول الالكتروني

التقديم في جامعة الملك عبد العزيز التي يود الكثير من الطلاب الالتحاق بها، نظراً لأنها جامعة عريقة ولها تاريخ كبير، كما أنها تقدم فرص تعليمية رائعة للطلاب والدارسين، فهي تحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز، ونوفر لكم من خلال موقعنا أبرز أهم الشروط للقبول بالجامعة، كما نستعرض خطوات الالتحاق بالجامعة في خطوات بسيطة.

جامعة الملك عبد العزيز

تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام 1387 هجرياً وهي كانت جامعة أهلية تهدف لنشر التعليم العالي في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية، وفي عام 1394 هجرياً تم تحويل الجامعة من أهلية إلى حكومية، وقامت الحكومة بتوفير الدعم الكافي لتطويرها، حتي أصبحت من أهم الجامعات على مستوى المملكة.

شروط القبول في جامعة الملك عبد العزيز

يجب أن يكون الطالب المتقدم جنسيته سعودية ومن أم أو أب سعودي. كما يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من المملكة أو من خارجها. ولم يتم قبول الطالب الذي مضى على نجاحه في الشهادة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات. بينما يعفى الطالب الكفيف من شرط اختبارات القياس والتحصيل. كما يجب أن تكون جميع البيانات التي يتم تعبئتها إلكترونياً صحيحة. ولم تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من أي جامعة أخرى إلا بعد مرور ثلاثة شهور. كما يجب على الطلاب الإناث أن تكون حاصلة على اختبار القدرات والتحصيل للمسار العلمي والأدبي. بينما يجب على الطلاب الذكور الحصول على امتحان القدرات للمسار الإداري، أو يكون حاصل على اختبار القدرات التحصيلي للمسار العلمي. ويجب إحضار الطالب موافقة من مكان العمل في حالة التحاقه بالعمل في أي جهة حكومية.

خطوات التقديم في جامعة الملك عبد العزيز