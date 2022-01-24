رئيس الوزراء البريطانى يحذر من غزو روسى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون - فى تصريحات صحفية لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الاثنين- إن "غزو أوكرانيا من المنظور الروسي، سيكون عنيفا ودمويا، وسيكون من المهم للروس أن يفهموا جيدا، أن ذلك يمكن أن يكون شيشانا جديدا".
وأكد رئيس الوزراء البريطانى أنه "على الجميع أن يفهم أن المملكة المتحدة وكل حلفائها، على استعداد لعقوبات قاسية، فى حال غزو أوكرانيا".
وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، سحب بعض موظفى سفارتها وعائلاتهم، فى العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية "التهديد المتزايد من جانب روسيا".
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