جنبلاط يحذر من إطلاق يد حزب الله بلبنان بعد قرار الحريرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال الزعيم الدرزى وليد جنبلاط إن "قرار الحريرى محزن جداً، ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال".

واعتبر جنبلاط، فى حديث مع وكالة "رويترز" أن قرار الحريرى بتعليق نشاطه السياسى "يعنى إطلاق يد حزب الله والإيرانيين" فى لبنان.

من جهته قال رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتى، إن "كلام الحريرى اليوم صفحة حزينة للوطن ولى شخصياً". وأكد ميقانى أنه يتفهم "الظروف المؤلمة التى يعيشها الحريرى والمرارة التى يشعر بها".

يأتى هذا بعدما أعلن رئيس الحكومة السابق والزعيم السنى الأبرز فى لبنان سعد الحريرى، الاثنين، "تعليق" نشاطه فى الحياة السياسية وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لاقتناعه بأن "لا مجال لأى فرصة إيجابية للبنان فى ظل النفوذ الإيرانى والتخبط الدولى والانقسام الوطنى".