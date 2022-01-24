الاتحاد الإفريقي يدين ”محاولة الانقلاب” في بوركينا فاسو

دان الاتحاد الإفريقي "محاولة الانقلاب" في بوركينا فاسو، ودعا "الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي".
وقال الاتحاد في بيان إن رئيس المفوضية موسى فكي محمد "يدين بشدة المحاولة الانقلابية ضد الرئيس المنتخب ديموقراطيا" روك مارك كريستيان كابوري.
وأضاف أنّه "يدعو الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي".
وطالب رئيس المفوضية الجيش وقوى الأمن "بضمان السلامة الجسدية للرئيس وأعضاء حكومته".
وكانت مصادر أمنية في بوركينا فاسو ذكرت أن رئيس البلاد اعتقل في ثكنة للجيش على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته.
وقال مصدران أمنيان إن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود" في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.
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