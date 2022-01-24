الدفاع الأمريكية تعلن رفع مستوى تأهب بعض قواتها في الداخل والخارج بسبب...

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، رفع مستوى تأهب بعض قواتها داخل الولايات المتحدة وخارجها واحتمال نقل 8.5 ألف عسكري أمريكي إلى أوروبا في ظل التوتر حول أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "وضع عددا من المجموعات العسكرية داخل الولايات المتحدة في حالة التأهب" استعدادا لنقلهم المحتمل إلى أوروبا في حال تطلبت الضرورة ذلك.

وأشار كيربي مع ذلك إلى أنه "لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار حول نشرهم" في القارة الأوروبية حتى الآن، مبينا أن رفع مستوى التأهب يأتي لكي يتمكنوا من التوجه إلى أوروبا حال تلقي طلب مناسب من قبل الناتو "أو في حالات أخرى".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أنه تم كذلك رفع مستوى تأهب بعض القوات الأمريكية في خارج الولايات المتحدة.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.