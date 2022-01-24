نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات العراقية، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم الإعلان عنها بشكل وبصورة مؤخرة علي مستوي جميع المحافظات العراقية من قبل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على نحو الكتروني نستعرضها الان امام حضراتكم

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 3500 الف طالب من الأعوام الماضية، عليه مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير من أجل الحصول على الرابط الالكتروني الذي تم تفعيله من قبل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نستعرضها الان مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية الان طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى جميع الجامعات العراقية بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان نتائج القبول الموازي الموازي معلنة فى كافة المحافظات العراقية بالضوابط والشروط المطلوبة للقبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية و بالتطابق ايضاَ مع معدلات القبول الموازي التي جاءت على مستوى كافة الأقسام التي جاءت أمام الطلاب

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

تم الاعلان بشكل مؤخر عن مصاريف الجامعات العراقية على مستوي جميع الاقسام التي جاءت امام الطلاب سواء طب العام او طب الاسنان او الصيدلة او باقي الاقسام التعليمية التي جاءت امام الطلاب حيث تزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على تلك المصاريف التي جاءت على النحو التالي:-

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على شروط القبول الموازي على مستوي جميع المحافظات العراقية على مستوي الطب العام او كليات العلوم او كليات الصيدلة او باقي التخصصات الاخري التي جاءت معلنة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية بعدما تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي لتاتي شروط القبول الموازي على النحو التالي:-