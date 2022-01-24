المدارس التي رفعت نتائج الثاني عشر moe.edu.kw في الفصل الدراسي الأول 2021-2022 بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالكويت بالإعلان عن الانتهاء التام من اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب بالأقسام العلمية والأدبية بنجاح كبير بعد المطالبة بعمل الاختبارات بشكل حضوري للطلاب، وكانت الامتحانات الأولى للطلاب حضوريا منذ عامين نجحت كثيرا، حيث حرصت الوزارة على كافة الأعمال الامتحانية والحرص على تأمين اللجان ضد الغش.

المدارس التي رفعت نتائج الثاني عشر moe.edu.kw رابط استخراج نتائج الكويت 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت بالإعلان عن رزنامة امتحانات الطلاب للفصل الدراسي الأول 2021-2022 على أن تكون الامتحانات حضورية لجميع المراحل التعليمية، حيث أعلنت أهمية العودة للتعليم بالمدارس وكذلك الاختبارات بجميع المراحل حرصا على العملية التعليمية وعلى الطلاب، وقامت وزار التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة بالحرص على تحصين كافة الطلاب المشاركين بالامتحانات الحضورية وتعقيم اللجان، وحرصت كذلك على الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، وتم الإعلان منذ حوالي أسبوعين عن نتائج الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية وحتى الحادي عشر بجميع المداري بمحافظات الدولة، بينما أعلنت الوزارة اليوم الاثنين 24 يناير 2022 عن انتهاء الطلاب من أداء الماد الأخيرة من امتحانات الفصل الثاني عشر بكافة المدارس وبدا الطلاب يترقبوا أسماء المدارس التي أعلنت عن رفع النتائج فيها.

المدارس التي قامت برفع نتائج الثاني عشر

المنطقة التعليمية عدد المدارس قائمة أسماء المدارس التعليم الخاص 6 قائمة أسماء المدارس الجهراء 107 قائمة أسماء المدارس التعليم الديني 16 قائمة أسماء المدارس الفروانية 127 قائمة أسماء المدارس العاصمة 140 قائمة أسماء المدارس الأحمدي 183 قائمة أسماء المدارس حولي 94 قائمة أسماء المدارس التربية الخاصة 23 قائمة أسماء المدارس مبارك الكبير 79

كيفية استخراج نتائج الثاني عشر للفصل الدراسي الأول