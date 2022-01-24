ما هو قانون العمل الجديد في الإمارات وما هي أهم مميزاته وموعد التطبيق الفعلي له

في عام 2021 وتحديدا في شهر نوفمبر قامت الحكومة الإماراتية بإقرار تفاصل خاصة بقانون العمل الجديد، بحيث يضمن هذا القانون الحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواء كان العامل أو صاحب العمل، فعن طريق القانون الخاص بالعميل يستطيع كل طرف أن يعي حقوقه وواجباته ويعرف تماما كيفية الحصول عليها والالتزام طوال فترة العقد، كما أنه يعي تماما أنه سيتحمل المسئولية كاملة ويعرض للعقاب في حال أخل بالشروط الموضوعة في العقد أو أجار على حق غيره، ومن خلال السطول القادمة سنتعرف على آخر التحديثات الخاصة بقانون العمل الجديد في الإمارات.

قانون العمل الجديد بالإمارات

قامت حكومة الإمارات بإجراء بعض التحديثات على قانون العمل الجديد وهذا لإضافة جميع التفاصيل التي تضمن حقوق طرفي العقد، وأيضًا ليشمل العقوبة التي سيحصل عليها من يتجاوز أو يتهاون لأي شرط، كما أنه يشمل أيضًا للتفاصيل التالية:

العقد الخاص بالعمل.

جميع الالتزامات الخاصة بكل من العامل وصاحب العمل كلٍ اتجاه الآخر.

جميع المستحقات الخاصة بالعامل في حالة الوفاة.

التفاصيل الخاصة بالراحة الإسبوعية التي ينبغي أن يحصل عليها العامل.

الحالات التي يتم فيها الخصم من راتب العامل.

التفاصيل الخاصة بتشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية.

التفاصيل الخاصة بالإجازات بشكل عام سواء السنوية الشخصية أو الرسمية.

الحالات التي يتم فيها إيقاف العمل عن العمل بشكل مؤقت.

التفاصيل الخاصة بترك العامل للعمل بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

التفاصيل الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة.

التفاصيل الخاصة بالتعويضات في حال تعرض العامل لإصابة عمل أو مرض بسبب العمل.

التفاصيل الخاصة بشروط الجزاء التأديبي

التفاصيل الخاصة بالأجر وقيمته ونوعه.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد بالإمارات

أعلنت حكومة الإمارات أنه بداية من شهر فبرايم القادم للعام الحالي 2022 سيتم تطبيق جميع القواعد الخاصة بقانون العمل الجديد وهذا على جميع المؤسسات، حتى يتم تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومعرفة كل منهم ما له وما عليه مما يؤدي إلى تحسين العملية الإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما أعلنت أن هذا القانون ملزم به جميع العاملين سواء حاملي الجنسية الإماراتية أو المقيمين داخلها.