رابطة العالم الإسلامي تدين هجوم الحوثي ضد الإمارات والسعودية

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الهجمات الإجرامية التي نفّذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بصواريخَ باليستيةٍ، وطائراتٍ مٌسيّرةٍ ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاثنين.

وأكَّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، باسمه وباسم هيئات ومجامع ومجالس الرابطة حول العالم، أن هذه الجماعة الإرهابية تُواصِل إجرامها الممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويتصاعد خطر إرهابها المُهَدِّد للأمن والاستقرار في المنطقة في منظومة الأمن الدولي.

وأكد أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية التي تستغل التزام التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بالقيم الإسلامية والإنسانية والتزامه بالقوانين والأعراف الدولية في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وجدَّد العيسى تضامن الرابطة الكامل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجاه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي الطائفية، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما، وسلامة مواطنيهما، والمقيمين على أراضيهما.