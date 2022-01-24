واشنطن: الرئيس بايدن يراجع إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أكد نيد برايس خلال مؤتمر صحفى أن هجمات المتمردين الحوثيين على الإمارات والسعودية تصعيد خطير. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذى تقدمه إيران للحوثيين.

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