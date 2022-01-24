إيطاليا تسجل أكثر من 138 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 138860 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد.

وذكرت الهيئة في النشرة الصحية أنه تم تسجيل 227 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 143523 شخصا.

ولفتت إلى أن أعداد المقبولين في المستشفيات يتزايد مرة أخرى، إذ أن هناك حاليا 19627 مريضا في المستشفى و 1685 مريضا في أقسام العناية المركزة، أي بزيادة بحاصل 9 حالات، مع 132 حالة دخول حتى آخر 24 ساعة.

وبينت أن هناك 131303 أشخاص تماثلوا للشفاء حديثا، وبذلك يصل المجموع التراكمي للمتعافين إلى 7045249.