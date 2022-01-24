معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر moedu.gov.iq وشروط القبول في الجامعات العراقية

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، لا يزال البحث يزداد بشكل كبير جدًا في جميع المحافظات العراقية المختلفة من جانب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من أجل معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، وذلك حيث ينتظر جميع الطلاب وأولياء أمورهم ظهور هذه النتائج بفارغ الصبر من أجل معرفة الكليات التي تم قبول الطلبة أبناءهم فيها في العام الدراسي الحالي وذلك بعد أن قامت وازرة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بإتاحة الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم في الجامعات العراقية وذلك بشكل إلكتروني وقامت الوزارة بتحديد كل المعايير الخاصة بالتقديم على الجامعات والمصروفات اللازمة للالتحاق في الجامعات وقام الطلاب بالتقديم في هذه الاختبارات منذ فترة طويلة وينتظرون الآن ظهور النتائج.

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

نقدم لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بـ معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن ظهورها في خلال الساعات القليلة القادمة ويتم الإعلان عن هذه النتائج بشكل إلكتروني عبر الموقع الخاصة بها على الإنترنت وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية التي نقدمها لكم كالآتي:-

أولًا يجب على الطالب أو ولي أمرة الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانيًا يتم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الاسم الكامل للطالب وكذلك الرقم الامتحاني الخاص به.

ثالثًا الضغط على الاستعلام عن النتائج لتظهر النتائج في صيغة PDF يقوم الطالب بتحميله والبحث عن نتيجته.

شروط القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وبعد أن تعرفنا سويًا الآن على الخطوات اللازمة من أجل معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتعرف على الشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم:-