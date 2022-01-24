رابط نتائج الكويت moe.edu.kw لنتائج الطلاب في جميع المراحل ونتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن أشار جدول امتحانات الطلاب انتهاء المادة الأخيرة من امتحانات الطلاب الاثنين 24 يناير 2022 بنجاح كبير، وتقوم كنترولات التصحيح في كافة المدارس التصحيحي السريع لمواد الطلاب، كل مادة فور انتهاء الطالب منها، بأحدث الطرق الإلكترونية في التعليم والتصحيح والمراجعة، ويتم رفع النتائج إلى الموقع المركزي لوزارة ليتم اعتمادها ثم تنزيلها على رابط نتائج الطلاب ليتم استخراجها بشكل سريع ودقيق.

“بالرقم المدني” رابط نتائج الكويت moe.edu.kw أسماء المدارس التي رفعت النتائج 2022

حسب تقارير موقع وزارة التربية والتعليم اليومية عن الامتحانات وتصحيح درجات الطلاب، أعلن المتحدث الرسمي باس وزارة التربية والتعليم على التصحيح السريع بأحدث الطرق التكنولوجية والمراجعة الإلكترونية لنتائج الطلاب، حيث كانت الاختبارات هذا العام بشكل ورقي كما كانت المدارس حضوريا، وذلك حرصا على ضمان العملية التعليمية ومستوى الطلاب، وأعلن المتحدث الرسمي ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب في المراحل التعليمية السابقة، التعليم الابتدائي والمتوسط، كما ارتفعت نسب النجاح بين طلاب الثاني عشر بالأقسام العلمية والأدبية والشرعية، وأن كل مدرسة تقوم بالانتهاء من النتائج يتم الإعلان عنها عبر رابط نتائج لطلاب.

عدد المدارس التي قامت برفع نتائج الثاني عشر 2022

عند فتح رابط نتائج الطلاب بجميع المراحل يتم الإعلان عن أعداد المدارس التي رفعت النتائج حتى الآن ليتم تفعيل الاستعلام واستخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني، حيث أعلنت 775 مدرسة رفع النتائج ليتم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم، ويتم الإعلان عن النتائج لجميع طلاب الثاني عشر في 26 يناير 2022.

اسم المنطقة التعليمية عدد المدارس التي رفعت النتائج قائمة أسماء المدارس مدارس التعليم الخاص 6 أسماء المدارس الجهراء 107 قائمة أسماء المدارس مدرسة التعليم الديني 16 أسماء المدارس الفروانية 127 قائمة أسماء المدارس مدرسة العاصمة 140 أسماء المدارس الأحمدي 183 قائمة أسماء المدارس مدرسة حولي 94 أسماء المدارس التربية الخاصة 23 قائمة أسماء المدارس مدرسة مبارك الكبير 79

خطوات استخراج نتائج الصف الثاني عشر (الثانوية العامة الفصل الدراسي الأول 2022)