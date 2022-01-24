رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع وزارة التربية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج نتائج الثانوية العامة في الكويت، وذلك بعدد إعلان وزارة التربية عن نتائج الامتحانات في الكويت، حيث أن النتائج هذا العام من المقرر أن تصدر إلكترونيًا بناءًا على قرارات السيد سعود هلال الحربي وزير التربية والتعليم الكويتي، ليكون هذا واحدًا من أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن عملية تصحيح ومراجعة ورفع درجات طلاب الثانوية العامة في الكويت قد تم الانتهاء منها خلال الساعات الماضية على أن تصدر النتيجة من خلال موقع “وزارة التربية والتعليم الكويتية” الخاصة بالطلاب، وتصدر النتيجة بناءًا على الرقم المدني الخاص بالطالب، وذلك ليتعرف جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم دون حدوث اي مشاكل اثناء الاستعلام.

نتائج نتائج الثانوية العامة في الكويت

يبحث الكثير من طلاب الكويت عن نتائج الثانوية العامة في الكويت، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبر الحساب الرسمي الخاص بها على تويتر ان النتائج متاحة الآن لجميع الطلاب على الموقع الالكتروني الخاص بالنتائج، حيث ان النتائج قد صدرت في مجموعة من المحافظات اولًا، ثم مجموعة اخرى من المحافظات، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية التي جاءت لعدم حدوث مشاكل في الموقع من وقوع السيستم وغيرها من المشاكل التي تواجه الطلاب في الاستعلامات الالكترونية عن النتائج.

أسماء أوائل الثانوية العامة في الكويت 2022

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم بالكويت للتعرف على نتائج الطلاب في الكويت 2022.

قم بتحديد المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب.

أدخل الرقم المدني للطالب داخل الخانة المحددة له داخل الموقع.

انقر على أيقونة “بحث” أمامك للاستعلام عن النتيجة.

ستصدر النتيجة مباشرةً.

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور في دولة الكويت البحث عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الذي قدمناه لكم خلال السطور الماضية، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة سواء من الاسم أو الرقم المدني ثم الضغط على زر استعلام، وبعد ظهور النتيجة على الموقع يمكن طبع النتيجة لكي يتم التقديم لاحقا على الجامعات الكويتية.