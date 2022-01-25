نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022 عبر موقع وزارة التربية بالرقم المدني للطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022، من الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث في دولة الكويت حالياً نتائج الثانوية العامة 2022، حيث ترقب الطلاب والطلبات النتيجة على أحر من الجمر طوال الفترة الماضية، وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية اقتراب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والإعلان عن النتيجة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 عبر موقع الوزارة الرسمي، وسيكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من المنزل.

نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022

خلال الفترة الماضية كلها عملت اللجان المخصصة لتصحيح أوراق الإجابات، والتي تعمل تشكيلها من قبل وزارة التربية، وتمت تلك المهام كلها على أكمل وجه وهذا حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، واقترب بالفعل موعد الإعلان عن النتيجة أمام طلاب الصف الثاني عشر بالكويت، حيث خاض الطلاب الاختبارات وسط الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وحرصت الوزارة على تطبيق كل إجراءات الوقاية بين الطلاب للحفاظ عليهم.

رابط نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر بالكويت

حرصت وزارة التربية الكويتية على توفير رابط مخصص للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، وهذا بعد الإعلان عنها بشكل رسمي، ومن السهل للغاية معرفة النتيجة، وإليكم الآن خطوات الاطلاع على نتائج الاختبارات:

زيارة موقع وزارة التربية الكويتية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالكويت.

كتابة الرقم المدني بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الضغط على كلمة عرض النتيجة، وستظهر بكل تفاصيلها في حين رفعها على الموقع.

نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت 2022

انتهى طلاب وطلبات الثانوية العامة بالكويت اختباراتهم في 15 يناير الحالي، واستمرت عمليات التصحيح خلال الفترة الماضية لها، ويترقب الطلاب حالياً النتيجة على أحر من الجمر، حيث سترفع عبر موقع وزارة التربية الكويتية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 ليتم الإعلان عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة، والكشف عن تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح وغيرها،ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.