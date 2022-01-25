تمويل شخصي 50000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط

تمويل شخصي سريع يحصل من خلاله العميل على الموافقة السريعة وأيضاً يتميز بالعديد من المزايا المختلفة كما يمكن الحصول على هذا التمويل السريع من خلال عدة طرق مختلفة من بينها يستطيع العميل الحصول على طلب التمويل من خلال الإنترنت وذلك من أجل التسهيل على العملاء ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي السريع والذى أيضاً لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

تمويل شخصي 50000 ريال بدون كفيل لدى شركة الأمثل للتمويل

توفر شركة الأمثل للتمويل بالسعودية العديد من العروض التمويلية الترويجية للأفراد ومن بينها تمويل التورق والذى يوفر للعميل السيولة النقدية التى يحتاجها العميل ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل التورق لدى شركة الأمثل للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل التورق من شركة الأمثل للتمويل بأن العميل يستطيع الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

كما يستطيع المتقدم الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 50000 ريال بدون كفيل.

24 شهر هى الفترة الزمنية التي يستطيع من خلالها العميل من سداد قيمة التمويل لدى شركة الأمثل للتمويل.

أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة الأمثل متوفر بإجراءات سريعة.

كذلك يتميز تمويل التورق لدى شركة الأمثل للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل التورق لدى شركة الأمثل للتمويل

يحصل العميل المتقدم على الموافقة السريعة على طلب تمويل التورق لدى شركة الأمثل للتمويل بشرط توفير المستندات التالية

توفير صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل لدى شركة الأمثل.

أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري للمتقدم.

كذلك تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

طريقة طلب تمويل التورق لدى شركة الأمثل للتمويل بالسعودية

التمويل الشخصي السريع لدى شركة الأمثل للتمويل متاح ومتوفر اونلاين وأيضاً متاح طلب التمويل بعدة طرق أخرى ومنها