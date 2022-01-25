نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية الكويت رابط نتيجة الثاني عشر الثانوية العامة 2021/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية الكويت قد أعلنت عن ظهور نتيجة الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة الفصل الدراسي الأول في خلال ساعات قليلة من الآن، حيث أنهى طلاب الثاني عشر اختبارات الفصل الدراسي الأول بكل من القسم العلمي والقسم الأدبي في الأسبوع الجاري، وتم على الفور إجراء عمليات التصحيح والمراجعة، ويتطلع الأهالي لمعرفة نتائج الطلاب 2021 الكويت بالثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول، في هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” ننشر لكم رابط نتائج الصف الثاني عشر بالكويت الثانوية العامة 2021 ونتمنى لأبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

وزارة التربية الكويت رابط نتيجة الثاني عشر

أعلنت وزارة التربية بالكويت عن توفر نتائج الطلبة عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية، وكذلك موقع المربع، وسوف نوافيكم بطريقة الحصول على نتائج الطلاب 2021 من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية بالكويت، وكذلك خطوات الحصول على نتيجة الثاني عشر بالرقم المدني.

وقد جاءت مؤشرات النتائج إيجابية لهذا العام، حيث نسبة النجاح مرتفعة رغم صعوبة الاختبارات في هذا الفصل الدراسي، وشكوى بعض الطلاب من صعوبة امتحانات بعض المواد الدراسية مثل مادة الأحياء، ولكن تم مراعاة ذلك أثناء أعمال التصحيح،

طريقة الحصول على نتائج الثاني عشر الثانوية العامة الكويت 2021

ادخل إلى رابط وزارة التربية بالكويت.

قم بالضغط على كلمة “لائحة” واختر منها نتائج الثاني عشر.

اكتب الرقم المدني بشكل صحيح ثم اضغط على مربع البحث.

نتائج الطلاب 2021 الكويت الثانوية العامة

وقد أعلنت وزارة التربية بالكويت أن نتائج الطلاب سوف تكون متوفرة أيضاً من خلال موقع المربع الإلكتروني التابع للوزارة، ويمكن للطلاب الحصول على النتائج أيضاً، يذكر أن نتائج الطلاب لن تتأخر عن الموعد المُعلن وهو الثلاثاء 25 من يناير 2022، حيث تتم تصحيح الاختبارات أولاً بأول بعد الانتهاء من كل مادة، ويتم مراجعة الدرجات ورصدها للطلاب في وقت قياسي بأعلى قدر من الدقة، لضمان حصول كل طالب وطالبة على حقهم في العلامات لكل مادة دراسية.

ونحن نتابع معكم كل جديد بشأن نتائج الطلاب، وسوف نقوم بتحديث المقال فور ظهور النتيجة، والتي من المنتظر أن تتم في خلال ساعات من الآن.