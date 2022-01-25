أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ24 غارة

دوت الخليج -

طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ24 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية، مأرب وشبوة والجوف بـ24 غارة. طيران العدوان يقصف 3 محافظات بـ24 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية، مأرب وشبوة والجوف بـ24 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ15 غارة مديرية حريب، و5 غارات مديريتي العبدية والجوبة بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على بيحان في شبوة، وغارة على خب والشعف وغارتين على مديرية المتون بالجوف. وأفاد المصدر بأن الغارات تسببت في أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين ومزارعهم.

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