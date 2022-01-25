واشنطن تعلن رفع مستوى تأهب بعض قواتها بسبب التوتر حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، رفع مستوى تأهب بعض قواتها داخل الولايات المتحدة وخارجها مع احتمالية نقل 8.5 ألف عسكرى أمريكى إلى أوروبا فى ظل التوتر حول أوكرانيا.





وذكر المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، خلال مؤتمر صحفى، أن وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، "وضع عددا من المجموعات العسكرية داخل الولايات المتحدة فى حالة التأهب" استعدادا لنقلهم المحتمل إلى أوروبا فى حال تطلبت الضرورة ذلك. وأشار كيربى مع ذلك إلى أنه "لم يتم حتى الآن اتخاذ أى قرار حول نشرهم" فى القارة الأوروبية حتى الآن، مبينا أن رفع مستوى التأهب يأتى لكى يتمكنوا من التوجه إلى أوروبا حال تلقى طلب مناسب من قبل الناتو "أو فى حالات أخرى".

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