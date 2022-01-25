نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف الثاني عشر الكويت “المربع الإلكتروني” 2022 للقسم العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثاني عشر الكويت تظل في اهتمام عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك للتعرف على نتائج الصف الثاني عشر 2022 من خلال الإنترنت عبر موقع وزارة التربية الكويتية، حيث يمكنكم من خلال هذا التقرير الدخول على رابط نتائج الطلاب المربع الالكتروني بالكويت، ونتابع عن كثب إعلان ظهور نتائج ثاني عشر بالتفصيل، حيث تم تصحيح المواد على أتم وجه من خلال لجان التصحيح وسط اجراءات احترازية مشددة بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث كان امتحان الثانوية العامة الصف الثاني عشر في مستوى الطالب المتوسط.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت

وقد بلغ عدد الأوراق المصححة في مادة الكيمياء للصف الثاني عشر 24600 ورقة، وعدد الحرمان 24 ورقة، وكانت مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة بالنسبة للقسم الأدبي في مستوى الطالب المتوسط وتم الانتهاء من عملية تصحيح المادة ورصد وتجميع الدرجات، وأما بالنسبة لمادة الفيزياء للصف الثاني عشر القسم العلمي فقد كان عدد الطلاب الذين يحق لهم الامتحان نحو 26096 طالب، حيث كان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان نحو 24736 طالب، وتم الانتهاء من التصحيح والمراجعة والرصد، حيث كثرت عمليات البحث مؤخراً عن نتيجة الثانوية العامة الكويت وذلك لمعرفة النتيجة وبيان تحصيل الدرجات.

وأما بالنسبة لمادة الفلسفة للصف الثاني عشر للقسم الأدبي فقد تم الانتهاء من عملية التصحيح بحوالي 40 لجنة تصحيحية مختلفة، ونتابع مع قراء موقعنا رابط نتائج الصف الثاني عشر 2022 حتى يسهل على الطلاب التعرف على نتائج المربع الإلكتروني للطلاب بالتفصيل، وتقدم للاختيار 19155 طالب وطالبة وذلك بالنسبة لمادة التاريخ وتم الانتهاء من التصحيح، حيث جرت عملية التصحيح بعدالة لضمان حقوق الطلاب.

رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت

يمكن الآن وبكل سهولة التعرف على نتائج ثاني عشر الثانوية العامة بالكويت بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية الكويتية واتباع الخطوات التالية.

الجدير بالذكر انه يتم إعلان النتيجة الكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية حيث هى الجهة المنوط لها إعلان نتائج الطلاب مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكافة الطلاب خلال هذه المرحلة.