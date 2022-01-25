أخبار اليمن : 11 غارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء

دوت الخليج -

11 غارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. 11 غارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاءشن طيران العدوان السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ4 غارات منطقة النهدين وغارة منطقة الحفا بمديرية السبعين، وغارتين مديرية أرحب و3 غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارة على شبكة الاتصالات في جبل حرورة بمديرية الحصن بصنعاء، ما ادى إلى تدميرها.



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