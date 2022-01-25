بعد اعتزال سعد الحريرى.. شغب فى الشوارع و«نكسة» فى الأصعدة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأقدم عدد من أنصار الحريرى على قطع عدد من الطرق بالعاصمة بيروت بإطارات السيارات المشتعلة وصناديق القمامة، والدراجات النارية، احتجاجا على قرار الحريرى، ومن بينها أوتوستراد المدينة الرياضية ومنطقة بشارة الخورى وأوتستراد الناعمة وكورنيش المزرعة وقصقص وفردان وساقية الجنزير.

وعلى المستوى السياسى، قال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق تمام سلام، إن موقف الحريرى لا يعبر فقط عن ما توصل إليه من اقتناع فى هذه المرحلة التى يمر بها لبنان واللبنانيون، بل يعكس أيضا الخلل العميق فى التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه.

اعتزال سعد الحريرى العمل السياسى

وأضاف أن مشاركته وتياره السياسى المسؤولية قد يكون عبرة لمن يعتبرون أنفسهم اليوم منتصرين على أشلاء الوطن المنهار.

من جانبه، قال النائب إيلى الفرزلى، نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى، إن المعادلة اللبنانية أُصيبت بنكسة كبيرة جراء قرار الحريرى تعليق عمله السياسى.

وأكد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، أن الحريرى وجه من وجوه الاعتدال فى لبنان، مؤكدا أن غيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون إلى المزايدات التى تعزز التطرف، مشددا على أن التطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان.

وعلق رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، قائلا إن الوطن تيتم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة.

ووصف عضو "اللقاء الديمقراطى" النائب فيصل الصايغ المشهد قائلا: "بكل أسف وحزن، استكملت اليوم حلقة جديدة فى عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريرى! يبقى الأملُ والعزم والرهان أن نحافظ مع المخلصين على إرث الرئيس الشهيد، ونواصل حمل راية مشروعه بأبعاده اللبنانية والعربية والوطنية والإنسانية".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى قد أكد أن ما أعلنه رئيس الحكومة الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى اليوم يعد صفحة حزينة للوطن وله شخصيا، مؤكدا أنه يتفهم الظروف المؤلمة التى يعيشها والمرارة التى يشعر بها.

وأضاف ميقاتى قائلا: "سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى "لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم".

على صعيد متصل، اعتبر اتحاد العائلات البيروتية أن قرار تعليق سعد الحريرى عمله السياسى ليس الا غيمة صيف لن تطول، ليقين الاتحاد بأن التوازن الوطنى لن يتحقق إلا بعودته للحياة السياسية سريعًا.

وأعلن سعد الحريرى مساء اليوم تعليق عمله بالحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات أو تقديم أى مرشح باسم تيار المستقبل لاقتناعه بأنه لا مجال لأى فرصة إيجابية للبنان، فى ظل النفوذ الايرانى والتخبط الدولى، والانقسام الوطنى واستعار الطائفية واهتراء الدولة - على حد وصفه.

ويعد تيار المستقبل أكبر كتلة نيباية بمجلس النواب وأكبر ممثل للمسلمين السنة بالحياة السياسية فى لبنان منذ تأسيسه على يد رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى.