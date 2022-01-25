اماكن الهدد في جدة بعد التحديث الأخير 1443

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عمر شويل - جدة هنا اماكن الهدد في جدة التي تم الإعلان عن اتخاذ قرار من الحكومة بالتخلص منها، وإعادة إعمارها من جديد بالشكل المنظم، ومع توفير كافة أنواع المرافق والخدمات التي يحتاج إليها السكان، وتحرص الحكومة السعودية على تغيير الشكل الحضاري للسعودية، وجعلها من أفضل الدول في البناء والإعمار والتخطيط، مع الحرص على الوصول إلى كل أهداف رؤية المملكة في 2030، ومنها التخلص من العشوائيات بالكامل.

اماكن الهدد في جدة

من أهم الأماكن العشوائية التي تم الإعلان عن هدمها في جدة ما يلي:

حي ثول ويبلغ عدد السكان داخله 10906 نسمة.

حي مالك بني ويبلغ عدد السكان داخله 24934 نسمة,

بترومين ويبلغ عدد السكان به 30.044 نسمة.

حي الثالثة ويبلغ عدد السكان به 10745 نسمة.

حي الجليل ويبلغ عدد سكانه 39785 نسمة.

البغدادية ويبلغ عدد السكان به 19390 نسمة.

حي الكندرة ويبلغ عدد السكان به 29973 نسمة.

حي القوزين ويبلغ عدد سكانه 3542 نسمة.

الكيلو 11 ويبلغ عدد سكانه 17955 نسمة.

شروط الحصول على تعويضات جدة

لم يتم الإعلان رسميًا عن الشروط المطلوبة للحصول على التعويضات، ولكن ما تم الإعلان عنه هو ضرورة توجه كل صاحب مسكن في الأحياء العشوائية إلى اللجنة التي تتبع منطقته والمختصة بتنفيذ الإزالة، ومن خلال هذه اللجنة سوف يمكنه التعرف على كافة الشروط والمستندات، ويقوم بتقديمها ثم يتم إخباره فيما بعد بالتعويض الخاص به.

عشوائيات جدة 1443

عبارة عن عدد من الأحياء الفقيرة العشوائية التي تم بنائها بدون أي تخطيط أو تنظيم، وكذلك تم البناء فيها بدون الحصول على التصاريح اللازمة، وتفتقر هذه الأحياء إلى وجود القدر الكافي من الخدمات والمرافق، وهو ما يجعل الحياة فيها صعبة، كما تتراكم المياه الراكدة في شوارعها لأنها ترابية وليست ممهدة بالشكل اللازم، وتعتبر هذه المستنقعات مقر للميكروبات والبكتيريا التي ينتج عنها انتشار العديد من الأمراض المتنوعة.

نظرًا للخطورة التي تحملها الأحياء العشوائية، وشكلها الغير حضاري اتخذت الحكومة قرار بإزالة كل الأحياء العشوائية، ثم إعادة الإعمار فيها ولكن بعد الحصول على التراخيص، حتى يتم البناء بالتنظيم الذي يضمن التخطيط الملائم للشوارع والمباني، مع توفير كافة أنواع الخدمات بها.