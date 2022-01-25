خريطة جدة الذكية للازالة بعد التحديث عبر الأمانة العامة بجدة 1443

ننشر خريطة جدة الذكية للازالة وهي الخريطة التي تحتوي على جميع المناطق العشوائية التي سوف يتم إزالتها بالكامل، والهدف من الإزالة هو القضاء على هذه العشوائيات، ثم إعادة إعمارها من جديد وفقًا إلى أهم المعايير الصحيحة للبناء، حتى تكون منظمة وتحتوي على كافة أنواع المرافق والخدمات التي تضمن توفير الحياة الكريمة لجميع السكان بها، والحصول على المظهر الحضاري في كافة المدن السعودية هو أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

خريطة جدة الذكية للازالة

انتقل إلى موقع خريطة جدة حيث تحتوي الخريطة على المناطق التي أعلنت أمانة جدة عن خطة إزالتها وإعادة بنائها من جديد، ومن هذه الأحياء ما يلي:

حي النزلة اليمانية: أحد الأحياء العشوائية الكبيرة ويسكن به 49.210 نسمة.

أحد الأحياء العشوائية الكبيرة ويسكن به 49.210 نسمة. حي الثعالبة: يسكن به 10.745 نسمة.

يسكن به 10.745 نسمة. القريات: أحد الأحياء الشهيرة في جدة، ويسكن به 10.850 نسمة.

أحد الأحياء الشهيرة في جدة، ويسكن به 10.850 نسمة. حي الفهد: يبلغ عدد سكانه 29057 نسمة.

يبلغ عدد سكانه 29057 نسمة. حي بترومين: من الأحياء التي تم بدء الإزالة بها، عدد سكانه 30044 نسمة.

إزالة عشوائيات جدة

أصدرت الأمانة العامة لمدينة جدة قرار بإزالة الكثير من الأحياء العشوائية، وسوف تتوالى عملية الإزالة حتى يتم الانتهاء من جميع الأحياء العشوائية في جدة، وتم الإعلان عن وجود تعويضات للمواطنين المتضررين، حيث يجب على كل مواطن أن يذهب إلى اللجنة المختصة بمتابعة قرار الإزالة في منطقته، وبالتالي يمكنه التعرف على الشروط المطلوبة للحصول على التعويض.

أسباب إزالة الأحياء العشوائية في جدة

هناك عدد كبير من الأسباب التي جعلت الحكومة السعودية تتخذ قار بإزالة الأحياء العشوائية، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي: