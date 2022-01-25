نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا نتائج الثانوية العامة الكويت 2021/2022 الفصل الدراسي الأول بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة الكويت 2021/2022 التي ارتفع عليها البحث منذ الصباح الباكر والتي يترقبها الملايين من كافة مدن ومحافظات الكويت، وخاصة بعد الإنتهاء من أداء الإختبارات النهائية بشكل ساده الضوابط، يذكر أن وزارة التعليم بالكويت قد كشفت الموعد الرسمي لرفع النتيجة النهائية على الموقع الإلكتروني وذلك يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير 2022، لذا يمكنكم الآن متابعة النتيجة وفقاً للخطوات التالية، ونذكركم بإمكانية وضع الرقم المدني في التعليقات للحصول على النتيجة سريعاً.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2021/2022 بالخطوات

انتهت منذ أيام امتحانات الثانوية العامة بالكويت ومنذ هذا اليوم ويبحث الطلاب والطالبات في المواقع الإلكترونية عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي تعد الأهم في مرحلة التعليم الأساسي في الكويت لذا يمكنكم الآن الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت عن طريق إتباع الخطوات التالية:



الدخول على موقع وزارة التعليم الكويتية. الضغط على الصفحة الرئيسية. إختيار قسم نتيجة شهادة الثانوية العامة. سجل الرقم المدني. الضغط على كلمة البحث. لحظات ويتم ظهور النتيجة النهائية.

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة بالكويت ٢٠٢٢

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت عن عدة طرق للحصول على النتيجة النهائية مباشرة، منها تطبيق بوابة التعليم الكويتية المتاح مجاناً في متجر جوجل بلاي أو ابل ستور، حيث يمكنكم تحميل التطبيق والتعرف علي النتيجة فوراً، كما يمكنكم أيضاً الإستعلام عن النتيجة عن طريق الدخول المباشر على رابط نتيجة الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي الجاري 2022.

كيفية حساب معدلات الثانوية العامة الكويتية

يبحث جميع الطلاب والطالبات بعد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة عن الآلية التي يتم بها حساب المعدلات والتي جاءت كالتالي:

الصف الأول الثانوي تكون النسبه المئوية فيه 10%.

يتم حساب نسبة الصف الثاني الثانوي على أن تكون 20%.

النسبة الأكبر تكون للثانوية 70% من معدل الثانوية العامة الكويتية.

يتم حساب معدلات الثانوية بجمع الثلاث مراحل السابقة.

ونذكركم بقدرة فريق العمل بموقع ثقفني على مساعداتكم في الحصول على النتائج في التعليقات، إلي هنا وصلنا لختام شرح كيفية الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2021/2022 بالخطوات.