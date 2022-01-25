موعد نزول المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa في المصارف السعودية وخاصة مصرف الراجحي الذي يعتبر من أكبر المصارف بالمملكة والذي يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتسجيل عليه، حيث يعتبر البحث عن أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي بالتسجيل والاستعلام من أكثر الموضوعات البحثية بالمملكة خلال الشهور الأخيرة مع انتشار أخبار وزارة التنمية الاجتماعية بالتطوير بمنظومة الصرف والإيداع لأموال المستفيدين وشمول فئات كبيرة من المجتمع فيها.

موعد نزول المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa كيفية تسجيل جديد بالسجل المدني

تقوم وزارة الموارد البشري والتنمية الاجتماعية بالتحديث الكبير في الأخبار الصادرة منها عبر منصتها الرسمية على تويتر، حيث أعلنت عن تطوير المستحقين والمستفيدين من المنظومة الاجتماعية ليقوم المستفيدين من خدمات الوزارة بالصرف بمواعيد مختلفة بشروط جديدة للصرف والإيداع والتسجيل، حيث أعلنت أن خادم الحرمين الشريفين وجه الوزارة بضرورة التحديث في المنظومة بتغيير العديد من الشروط الخاصة بالاستحقاق للفرد، والاستقلال المادي وشروط جديدة للمطلقات والأرامل، كما تم تغيير الحد الأدنى للضمان والذي أصبح 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد المستقل، ويكون من حق مستفيدي الضمان التسجيل للحصول على المساعدات المقطوعة.

التسجيل في المساعدات المقطوعة 1443

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل للحصول على المساعدات المقطوعة، حيث تكون الشروط متشابهة بين الصرف فيهما بشكل كبير، إلا أن المساعدة المقطوعة تكون مبلغ محدد ومقتطع، بحد أدنى 10 ألاف ريال وحد أقصى 30 ألف ريال، ويتم صرفه مرة أو مرتين بالعام الواحد، واستمرت الوزارة بالصرف له لأكثر من 10 سنوات متواصلة دون انقطاع، وتوقف الإعلان عن اخبار جديدة عن مواعيد الصرف لمدة عامين، إلا أن رابط التسجيل والاستعلام ما يزال متاحا لمستفيد الوزارة.