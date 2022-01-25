بريطانيا تصدر قرارا عاجلا بشأن اختبارات المسافرين

جدة - نرمين السيد - أكد جرانت شابس، وزير النقل البريطانى، أنه سيتم إلغاء اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين ضد كوفيد 19 عند عودتهم إلى بريطانيا خلال عطلة نصف العام، والتى تبدأ يوم 11 فبراير المقبل.





وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" عن وزير النقل جرانت شابس، أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم 11 فبراير فى فترة العطلة المدرسية.

وأضاف وزير النقل البريطانى: "لقد وعدنا بأننا لن نستمر على هذه الإجراءات حتى ولو يوم واحد أطول مما كان ضروريًا، ومن الواضح لى الآن أن اختبار المسافرين الملقحين قد تجاوز فترة الحاجة إليه، وبالتالى فإننا سنلغى جميع اختبارات السفر للأشخاص الملقحين".

وأشار جرانت شابس إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا سيكونون قادرين على إثبات حالة التطعيم الخاصة بهم على تطبيق الخاص بهيئة الرعاية الصحية من الساعة 4 صباحًا يوم 3 فبراير.

وشدد وزير النقل البريطانى على أن إعادة الاتصال بالأسواق الرئيسية لن يعزز اقتصاد المملكة المتحدة فحسب، بل سيساعد أيضًا صناعة الطيران على العودة إلى التعاقى.