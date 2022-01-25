لتحسين دخلك قدم وانتظر الموافقة في دعم المواشي من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

أصبح من أهم أهداف حكومة المملكة دعم الإقتصاد الزراعي والعمل على تنميته والإهتمام به بشكل كبير حيث تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة الكثير من الدعم للمواطنين والمزارعين من مربي صغار الماشية حيث تصرف لهم مبالغ شهرية تعينهم على تطوير مشاريعهم الزراعية، وتعمل الوزارة على تشجيع المزارعين بالإهتمام بتربية المواشي بإعتبارها من أهم أهدافها الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، ومن خلال مقالي سوف نعرض لكم شروط الإستحقاق للدعم وكيفية التقديم للحصول على الدعم، من خلال رابط إستعلام عن دعم المواشي، ومن خلال الإستعلام يتمكن المواطن من معرفة موعد إستحقاق دعم مربي المواشي الذي تقدمه حكومة المملكة، حيث تعمل الوزارة للإستفادة من الدعم لكل المواطنين بالإهتمام بتربية المواشي والحصول على الدعم.

شروط التقديم للحصول على دعم المواشي:

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم المواشي فقد حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة من برنامج دعم مربي المواشي،وهي كالتالي:

ان يكون المستفيد طالب الدعم من مواطني المملكة ويشترط الاقامة الدائمة بالمملكة.

يكون عمر المتقدم للحصول على دعم المواشي بحد أدنى 21 سنة .

يشترط للحصول على دعم المواشي أن يكون من صغار مربي الماشية وله عدد محدد من المواشي.

لا يجب أن يشتغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص التابع لحكومة المملكة.

يشترط للحصول على دعم المواشي أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه.

من الضروري أن يتقيد الشخص المتقدم بكل الشروط الخاصة بمجال الصحة والفنية المقدمة وفقاً لإرشادات البرنامج

خطوات التقديم والاستعلام عن دعم المواشي:

يمكن التقديم للاستفادة من دعم المواشي من خلال رابط وزارة البيئة والمياة والزراعة للاستفادة من الدعم من خلال عدة خطوات وهي كالتالي: