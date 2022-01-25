نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثاني عشر “الثانوية العامة” الكويت moe.edu.kw رابط وزارة التربية والتعليم المربع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثاني عشر الثانوية العامة، حيث انطلقت نتائج طلاب الصف الثاني عشر بدولة الكويت منذ مطلع يوم الثاني عشر من يناير 2022، حيث يواصلون المعلمون والمعلمات الذين تسلموا لجان التصحيح بالكنترول السيطرة لاستكمال تصحيح كافة الاختبارات، وخضع تلاميذ الصف الثاني عشر من القسمين العلوم والأدبي لاختبار اللغة الإنجليزية، فيما اجتاز تلاميذ التدريس الديني اختبارهم في العلوم الاجتماعية، وخلال تلك الفترة يتطلع الطلاب وأولياء الأمور بلهفة موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثاني عشر الثانوية العامة بالكويت.

نتائج الثاني عشر طلاب الكويت

ذكرت وزارة التربية بالكويت أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات من القسم العلمي بلغ عددهم 24571 طالب وطالبة، وأوضح أن عدد لجان التصحيح 160 مقسمة إلى 6 فرق عمل، ويشرف عليها جهاز التوجيه الفني للعلوم وجاري العمل حاليا على تصحيح ومراجعة الاختبارات داخل اللجان، ومن جهة أخري أعلن المدير الفني للدراسات الاجتماعية بمديرية العاصمة عضو لجنة تقويم علامات الفلسفة يعقوب العنزي؛ أنه لم يتلقوا ي بلاغات أو ملاحظات أثناء الاختبار مؤكد أن ذلك يعكس وضوح الأسئلة وسهولتها، وأنها جاءت على مستوى الطالب لأنها أعدت وفق جدول المواصفات الذي حددتها الإدارة الفنية.

رابط المربع الإلكتروني نتائج طلاب الكويت

وزارة التربية بالكويت سعت جاهدة لنشر رابط المربع الإلكتروني والذي سيتم استعلام النتائج للصف الثاني عشر من خلاله، فقد اصبح من السهل الحصول علي الدرجات كاملة من خلال فتح رابط موقع المربع الإلكتروني، ويتثنى للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع التالي:

أولاً، التوجه لرابط موقع المربع الإلكتروني نتائج الثاني عشر.

ثانياً، الضغط علي أيقونة نتائج الثاني عشر.

ثالثاً، تفتح أمامك الأيقونة عند تفعيلها من قبل الوزارة.

رابعاً، تدوين الاسم ورقم الجلوس.

الضغط علي أيقونة استعلام.

وزارة التربية الكويت

كشفت وزارة التربية بالكويت عن إحصائيات الامتحانات المركزية أن معدلات النجاح لطلبة القسم الأدبي في المواد المصححة بلغت 88.42٪، في حين بلغت نسبة التعليم الديني للمواد السبعة المكتملة 91.93٪. وكانت نسبة قسم العلوم في 5 مواد 81.65٪، وأظهرت الإحصائيات أن نسبة نجاح طلاب العلوم كالاتي:

بلغت نسبة نجاح الطلاب في الرياضيات في 65.79٪.

بينما كانت 92٪ في اللغة العربية.

بالنسبة لمادة الفيزياء 79.7٪.

والأحياء 77.3٪.

والتعليم الإسلامي 93.44٪.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية لن تصرح حتي وقتنا الحالي عن موعد أعلان نتائج طلاب الكويت الثاني عشر، وانه عند الإعلان عن الموعد المحدد سيتم إدراجه بذلك المقال.