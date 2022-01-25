للعاطلين والأسر الأكثر إحتياجاً شروط الإستفادة وخطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد

منصة صندوق الدعم والحماية الاجتماعية أتاحت لتمكين المواطن البسيط من معرفة تفاصيل استحقاقه، والاستفسار والإجابة عن كافة تساؤلاته وتقديم الشكاوى الخاصة باية استفسارات عن معاش الضمان الاجتماعي المطور واستحقاقهم لصرف المعاش، حيث تم فتح باب تسجيل الدخول والتنفيذ على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بتاريخ 20 تشرين الثاني 1443، ويعمل النظام الاجتماعي المطور على تقديم الدعم المالي والمادي للمواطنين الأكثر استحقاقا، و ضمان إيداع أموال صندوق الزكاة للعائلات والأسر الأشد فقرا، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب أفراد الأسرة، وتوظيفهم في مناصب ووظائف تليق بهم وتشجيعهم ليتحولوا من عاطلين عن العمل إلى موظفين يساهمون في الإنتاج وازدهار المملكة، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الاستفادة من منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك نوضح رابط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. للمستفيدين وكيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك باتباع خطوات وطريقة سهلة ومبسطة ، حيث تعمل منصة الدعم والحماية الاجتماعية على تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا، وللعاطلين عن العمل، أو للموظفين محدودي الدخل، وتحويلهم من أشخاص عالة على المجتمع إلى أشخاص مثابرين ومنتجين، ساهموا في تطور وتقدم البلاد في جميع المجالات، وتعمل المنصة على منح أموال ومستحقات الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين الذين أتموا التسجيل والذين تتوفر فيهم شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والاستفادة القصوى من اعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط وآلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد:

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد يجب توفر عدة شروط ابرزها مايلي:

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية بالإضافة إلى الإقامة الدائمة في المملكة مع استثناء المرأة الغير السعودية و المتزوجة من شخص سعودي.

من الفئات المستفيدة الأرملة أو المطلقة الأجنبية عن المملكة أي غير السعودية ولها أبناء سعوديين.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الفئات الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من رجل لا يملك الجنسية السعودية.

من الضروري أن يكون دخل الشخص المتقدم الموظف الفرد حوالي 1100 ريال سعودي، بينما دخل كل فرد من العائلة حوالي 550 ريال سعودي.

من الطبيعي انطباق معايير الامتلاك والاستخدام المبلغ المبين في اللائحة التنفيذية للنظام أي يحسن توزيع التعويض الممنوح له.

يجب على كافة الأشخاص المقدمين في حالة كونهم موظفين أن يطبقوا التعليمات الصحية لوزارة الموارد البشرية، في ما يخص الأولاد و كذا برامج التأهيل والتدريب والتوظيف.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

اتبع عدة خطوات للتسجيل والاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

ادخل على رابط الموقع الالكتروني الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم يجب ان تقوم بتسجيل الدخول عن طريق ملء بيانات اسم المستخدم وكلمة السر. أو تسجيل جديد في حالة لم تكن تملك حساب من قبل.

ثم يجب عليك ان تملء كافة المعلومات المدرجة أمامك. وهي مبينة برقم البطاقة الشخصية. وتاريخ ميلادك الهجري ورقم الهاتف الخاص بك (رقم جوالك) وتأكد جيدا من دقة البيانات المدرجة.

ثم يجب ان تقوم بإدراج رمز التحقق عندما يقوم النظام بإرساله إلى رقم الجوال المسجل عندهم.

ثم عليك بتقديم كل الأوراق والوثائق المطلوبة من المستفيد وإرسالها إلكترونيا بالضغط ايقونة كلمة إرسال.

للاتصال والتواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية:

يحتاج بعض المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الى طرح بعض الاستفسارات واسئلة على مسئولي نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وللرد عليهم كانت منصة الدعم والحماية الاجتماعية اتاحة رقم موحد مجاني لخدمة العملاء وطرق اخرى للتواصل كالتالي: