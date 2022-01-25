قبول طلب الضمان sso.hrsd.gov.sa برابط الاستعلام عن قبول طلبات الحصول على معاش وراتب شهري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لراتب الضمان المطور الجديد، حيث يبحث المواطنين للتسجيل من جديد والاستعلام عن قبول الطلب وكذلك التسجيل من جديد للحصول على الموافق بالمرحلة الثانية من رواتب الضمان المطور 1443، وتقوم المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر بالإعلان عن كل ما يخص التسجيلات الجديدة وموعد الرد القبول لها.

قبول طلب الضمان sso.hrsd.gov.sa استعلام منصة الضمان المطور sbis المرحلة الثانية بالهوية

تعلن وزارة الموارد على تويتر جميع أخبار الصرف والإيداع والتسجيلات الخاصة بالضمان الاجتماعي، ومنذ إطلاق الضمان الاجتماعي المطور وارتفع البحث عن التفصيلات اللازمة عنه ومواعيد الصرف والإيداع، وقام محدثي بياناتهم من مستفيدي الضمان القدامى بتسلم رواتبهم في بداية جمادي الآخرة بينما بدأ المقبولين والمؤهلين بالضمان المطور الجديد بتسلم رواتبهم في بداية يناير 2022 بينما يتطلع غير المؤهلين، والذي وصلت إليهم الرسائل التي تفيدي بذلك، للتسجيل من جديد بعدما أعلنت الوزارة عدم قبول التظلمات وأن غير المقبولين عليهم إعادة التسجيل من جديد.

المرحلة الثانية من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

بدأ الراغبين في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد، ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بالتسجيل بالرابط الجديد الذي أعلنت عنهم الوزارة، بينما يقوم المسجلين بالموقع من قبل ولم يتم قبول طلباتهم بمراجعة شروط الاستحقاق والتعرف على الأسباب التي لم يتم قبولهم لها، ثم إعادة التسجيل من جديد للحصول على الموافقات بالمرحلة الثانية من صرف رواتب الضمان والتي يتم الموافقة عليها في بداية فبراير 2022 على أن يبدا تسلم الرواتب في بداية مارس 2022.

أسباب رفض طلبات التسجيل بالضمان المطور

عدم الالتزام بالحد الأدنى للراتب وهو 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد.

أن يكون الفرد المسجل بالضمان غير مستقل (موظف غير مستقل – أرملة أو مطلقة تسكن مع الاسرة).

عدم التسجيل برابط الضمان المطور والتسجيل على الرابط القديم.

أن يتم تسجيل رقم هاتف خاطئ أو بيانات خاطئة أو مغلوطة.

معرفة إذا كان الراتب مستحق أو غير مستحق

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

تسجيل جديد بالضمان المطور فبراير 2022 (المرحلة الثانية)