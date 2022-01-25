نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة منتخب مصر ومنتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية2021 في المقال التالي
شهد يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022 اولي مباريات الجولة الأولي بين الفراعنة والنسور الخضراء للمجموعة الرابعة التي تتكون من منتخب نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو بدأت المباراة الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ويرغب الكثير من الجماهير لمتابعة المباراة بعد الظهور الباهت الذي ظهر عليه المنتخب في بطولة كأس العرب وحصول المنتخب على المركز الرابع وبدأ المنتخب بقيادة كيروش تشكيل المنتخب ونبدأ بحراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع اكرم توفيق و احمد حجازي ومحمود حمدي الونش واحمد فتوح و خط الوسط محمد النني وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه خط الهجوم محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ولكم اهم احداث المباراة .
ملخص الشوط الأول:
- بدأ المنتخب النيجيري الضغط على المنتخب المصري منذ البداية وبعد مرور اثني عشر دقيقة أصيب اللاعب أكرم توفيق وتم تغييره باللاعب محمد عبد المنعم واستمر الضغط على اللاعبين المصريين في كل أنحاء الملعب حتى نجح لاعبو المنتخب النيجيري من احراز الهدف الاول في الشناوي عن طريق اللاعب كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول بعد سيطرة كاملة من لاعبي نيجيريا على زمام الملعب واستمرت السيطرة حتى انتهاء الشوط الأول.
ملخص الشوط الثاني:
- ومع بداية الشوط الثاني وخصوصا في الدقيقة السادسة والأربعون تم خروج اللاعب احمد فتوح ودخول اللاعب أيمن أشرف لجعل الدفاع أكثر تماسكا وبعد مرور دقيقتين تصدي محمد الشناوي لتسديدة قوية استطاع بها حماية عرينه من دخول اهداف اخرى واستمرت السيطرة حتى قام المدير الفني لمنتخب مصر كيروش بتغير اثنان من لاعبي مصر دفعة واحدة وهما خروج مصطفي محمد وتريزيجيه ودخول اللاعبي رمضان صبحي واحمد سيد زيزو في الدقيقة الثامنة والخمسون واستمر لاعبي منتخب نيجيريا من السيطرة الكاملة مع غياب شبه كامل من لاعبي منتخب مصر في وسط الملعب وظهر محمد الشناوي في ظهور بارع في محاولاته المتكررة من حماية عرينه من دخول اهداف اخري.
- حتى وصلت الدقيقة التسعين وكانت آخر محاولات كيروش تعديل نتيجة المباراة بخروج لاعب الدفاع المصري محمود حمدي الونش ونزول مهاجم النادي الأهلي وهداف الدوري المصري في الموسم الرياضي السابق محمد شريف.
- وانتهت المباراة بهزيمة منتخب الفراعنة من نسور نيجيريا بأداء سيء وعدم وجود خطة جيدة لتوظيف اللاعبين لتحقيق الاستغلال الأمثل لدور كل لاعب على حدة.
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