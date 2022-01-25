ملخص مباراة منتخب مصر ومنتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية2021

بدأ المنتخب النيجيري الضغط على المنتخب المصري منذ البداية وبعد مرور اثني عشر دقيقة أصيب اللاعب أكرم توفيق وتم تغييره باللاعب محمد عبد المنعم واستمر الضغط على اللاعبين المصريين في كل أنحاء الملعب حتى نجح لاعبو المنتخب النيجيري من احراز الهدف الاول في الشناوي عن طريق اللاعب كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول بعد سيطرة كاملة من لاعبي نيجيريا على زمام الملعب واستمرت السيطرة حتى انتهاء الشوط الأول.