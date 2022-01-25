نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقات والأرامل معاش الضمان الإجتماعي المطور وكيفية التسجيل والشروط وموعد إيداع المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من مستفيدي معاش الضمان الإجتماعي لحظة الإعلان عن موعد إيداع دعم معاش الضمان في حسابات المستحقين للدفعة الحالية، حيث أعلنت الوزارة عن إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الأولى من المستفيدين بهذه المعاشات وسيتم إيداع المعاش لباقي المستفيدين بشكل تدريجي، في خلال الفترة القادمة، و سترسل رسائل للمستفيدين الذين يحتوي حسابهم على مبلغ المعاش الشهري، ويستطيع المواطن السعودي أن يسجل في نظام الضمان الاجتماعي من خلال المنصة والرابط الالكتروني من خلال عدة خطوات سنذكرها بداخل المقال وكذلك نوضح شروط الاستحقاق للمطلقات والأرامل وكذلك موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور كما أعلنت الوزارة عن تدشين منصة خاصة بها لتقديم مستحقي صرف المعاشات عليها وقد تم التأكيد من خلال الوزارة على إرسال جميع الدفعات المالية للمستفيدين منه في وقت سريع وتدريجيا شريطة التوافق مع الشروط الواجبة للحصول على هذا المعاش وأنه سوف يتم إيداع معاش الضمان خلال الساعات القادمة في حسابات المستفيدين.

المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي المطور:

ونذكر من خلال هذا المقال أن معاش الضمان الاجتماعي وفقاً للنظام المطور الذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمبة الاجتماعية بالإشراف عليها، حيث تقوم بسداد المبالغ المالية للفئات الأكثر احتياجاً لسداد الديون، وذلك بهدف التغلب على الظروف الصعبة التي قد تواجهها البلاد وذلك تحقيق لرؤية 2030، ذكرت الوزارة أن صرف المعاشات بداية من الشهر القادمة سيكون في وقت واحد سواء للمستفيدين السابقين أو الجدد، واشارت وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية عن ضرورة توافر الشروط التي يجب أن تتوافر في الفئات المستحقة وهي كالتالي:

اولا: المستحقات من المطلقات يجب توفر الشروط الاتية:

ان تكون لديها 5 أبناء وليس لديهم دخل غير مكتسب.

يشترط على المستحقة في حالة كونها أرملة ان تكون مقيمة وتعيش في منزل أسرتها والتأكيد على أن لديها ابناء وليس لديها منزل او مسكن خاص بها.

من الضروري عدم امتلاكها لأي عقارات أو عمالة

يجب أن يكون لدى المتقدم المعاش التقاعدي الخاص به حوالي 2 ألف ريال سعودي.

ثانيا: المستحقات من الأرامل في الحالات الآتية:

يشترط ان تكون مقيمة في منزل أسرتها ولديها أبناء.

بشترط ان يكون لديها دخل من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى.

وكما يشترط ان يكون ليس لديها أي دخل آخر.

يشترط وتعتبر وأبناؤها أسرة مستقلة.

طريقة التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور:

نظراً لتساؤل العديد من الأسخاص المستفيدين عن خطوات التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات الآتية: