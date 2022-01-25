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عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد 1.8 Pubg Mobile New Update - ثقفني
يوجد كثير من اللاعبين الذين يبحثون عن شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد 1.8 حيث يعلم كل محبي لعبة ببجي بضرورة شحن هذه الشدات ولقد تعدت إيردات اللعبة نحو 150 مليون دولار وسوف نتعرف على طرق شحن الشدات من خلال هذا المقال.
شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد 1.8
تكون لعبة ببجي هي من أكثر الألعاب تداولا حول العالم وهي من أكثر الألعاب التي يقوم ملايين بلعبها وحتى يتم تحقيق الفوز داخلها يجب أن نقوم بشحن الشدات ونتعرف على طريقة شحنها من خلال النقاط التالية:-
- يقوم اللاعب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشدات ببجي.
- عندما يدخل اللاعب على الموقع يقوم باختيار الموقع الخاص ببلدة ليسهل الشحن.
- ثم يقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة له.
- يحدد كم هو عدد الشدات التي يريدها في اللعبة ويقوم بشحنها.
- يضغط بعد ذلك على أيقونة الشحن حتى تتم عملية الدفع.
- يدخل بعد ذلك بيانات البطاقة الإلكترونية ليتمكن من شحن الشدات.
- وتتم عملية تأكيد شحن الشدات وذلك بعد دخوله على اللعبة ليجد الشدات التي تم شحنها.
- لقد تم التصريح موخرا بأن الشحن بقيمة عشرة دولا تعطي ٦٩٠ شدة والشحن بقيمة ٢٥ دولار يعطي ١٩٩٥ شدة وشحن بقيمة ٥٠ دولار يعطي ٤٠٠٠ شدة.
مميزات شحن شدات ببجي
عند شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد ١.٨ على كثير من المميزات مثل:-
- يحصل على الملابس المميزة.
- تعتبر شحن الشدات هي أسرع طريقة لأحتراف اللعبة.
- الحصول على الخرائط المميزة داخل اللعبة.
- يحصل اللاعب على الاكسسوارات النادرة.
- يستطيع اللاعب بعد شحن الشدات من هزيمة الأعداء داخل العراك ويصبح قويا أكثر ما كان عليه من قبل.
- يحصل اللاعب على كل ما يريد من اللعبة.
- يحصل على الشخصيات التي لم تكن موجودة في السابق داخل اللعبة.
- جعلت هذه الشدات اللعبة أكثر تشويقا ومغامرة مما أدى إلى عدم وجود مكان للملل أثناء اللعبة.
- تمكن هذه الشدات اللاعب من الوصول إلى الاحتراف داخل اللعبة.
- يكون شحن شدات هو مصدر الدخل للشركة القائمة على تحديث اللعبة مما يجعلها تعطي كثير من الإمكانيات والصلاحيات للاعبين الذين يقوموا بشحن شدات اللعبة.
- يحصل اللاعب على أماكن جديدة في اللعبة مثل جزيرة الانعكاس.
- يستطيع اللاعب أن يرتدي ما يريد من الملابس النادرة ويستخدم أيضا ما يريد من المعدات النادرة بكل سهولة.
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