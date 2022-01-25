طريقة شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد 1.8 Pubg Mobile New Update

يوجد كثير من اللاعبين الذين يبحثون عن شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد 1.8 حيث يعلم كل محبي لعبة ببجي بضرورة شحن هذه الشدات ولقد تعدت إيردات اللعبة نحو 150 مليون دولار وسوف نتعرف على طرق شحن الشدات من خلال هذا المقال.

شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد 1.8

تكون لعبة ببجي هي من أكثر الألعاب تداولا حول العالم وهي من أكثر الألعاب التي يقوم ملايين بلعبها وحتى يتم تحقيق الفوز داخلها يجب أن نقوم بشحن الشدات ونتعرف على طريقة شحنها من خلال النقاط التالية:-

يقوم اللاعب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشدات ببجي.

عندما يدخل اللاعب على الموقع يقوم باختيار الموقع الخاص ببلدة ليسهل الشحن.

ثم يقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة له.

يحدد كم هو عدد الشدات التي يريدها في اللعبة ويقوم بشحنها.

يضغط بعد ذلك على أيقونة الشحن حتى تتم عملية الدفع.

يدخل بعد ذلك بيانات البطاقة الإلكترونية ليتمكن من شحن الشدات.

وتتم عملية تأكيد شحن الشدات وذلك بعد دخوله على اللعبة ليجد الشدات التي تم شحنها.

لقد تم التصريح موخرا بأن الشحن بقيمة عشرة دولا تعطي ٦٩٠ شدة والشحن بقيمة ٢٥ دولار يعطي ١٩٩٥ شدة وشحن بقيمة ٥٠ دولار يعطي ٤٠٠٠ شدة.

مميزات شحن شدات ببجي

عند شحن شدات ببجي موبايل التحديث الجديد ١.٨ على كثير من المميزات مثل:-