كورونا فى الولايات المتحدة.. الإصابات تصل إلى رقم مفزع خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الإحصائيات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، إلى إلى 70 مليونًا و641 ألفًا و725 حالة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 864 ألفًا و203 حالات.‏

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء الماضى، بدء اختبارات منزلية مجانية لـ كورونا، من خلال طلبها على موقع إلكترونى وتسلمها عبر البريد.

كورونا فى أمريكا

ويسمح الموقع للأشخاص بطلب أربعة اختبارات منزلية لكل أسرة وتسلمها بالبريد، لكنها لن تصل قبل فترة تترواح بين أسبوع وبين 12 يوما.

وكذلك أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه سيبدأ فى توفير 400 مليون كمامة مجانا فى الصيدليات، ومراكز الصحة المجتمعية.

تمثل كلتا المبادرتين نوعا من الاستثمارات الحكومية الضخمة التى شوهدت منذ فترة طويلة فى أجزاء من أوروبا وآسيا، لكنها تأخرت فى الولايات المتحدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.