أمريكا وعدة دول أوروبية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، اليوم، إن أى توغل عسكرى روسى فى أوكرانيا، سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية قرروا معاقبة روسيا فى حالة غزوها لـ أوكرانيا.
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه أجرى اجتماعات وصفها بـ المثمرة مع القادة الأوروبيين، قائلا: "هناك إجماع بيننا حول الأزمة الأوكرانية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت أمس الإثنين، أن روسيا ستواجه عقوبات قاسية فى حال إذا ما اعتدت على أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن واضح بشأن العواقب التى ستتعرض لها روسيا إذا اعتدت على أوكرانيا.
وأضاف: "نعطى أولوية للحوار لخفض التصعيد الروسى ومستعدون لجميع الاحتمالات".
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