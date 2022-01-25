نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج طلاب الكويت 2022 الصف الثاني عشر بالاسم والرقم المدني “المربع الإلكتروني” moe edu kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثاني عشر لطلاب الكويت، والذين انهوا اختباراتهم منذ يوم الاثنين الموافق 24 من يناير 2022 واليوم ينتظر جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد أعلان النتيجة بشوق ولهفة، ووضحت وزارة التربية الكويتية أن طلاب السنة النهائية في قسم العلوم قد انهوا أخر اختباراتهم من خلال إجراء اختبار الكيمياء، وبالمقابل انهوا طلاب الإدآب اختباراتهم في مادة الإحصاء، ومن المشار ألية أن الوزارة طبقت نظام المجموعتين ولذلك لأول مرة بدوله الكويت لسد الفجوات بين الطلاب، والآن ينتظر الطلاب موعد أعلان نتيجة الصف الثاني العشر والمقرر ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج الصف الثاني عشر طلاب الكويت 2021

نتائج طلاب الكويت 2022 الثانوية العامة والتي تعد من اهم النتائج التي تحدد مسار الطالب، ومن المشار أليه أن موعد ظهور النتائج إلكترونيا علي موقع المربع الإلكتروني خلال ساعات قليلة، وكشفت الوزارة أن الجهات المختصة المسؤولة يستكملون تصحيح ومراجعة ومراقبة العلامات وان النتيجة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني، موضحة أن الوزارة ستعلن النتائج وتقدمها إلكترونياً فور اعتمادها.

وفي سياق متصل أكدت وزارة التربية أن التوجيه الفني انتهى من إعداد الاختبارات المؤجلة للطلاب المتغيبين عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب الإصابة بكورونا أو مخالطة المصابين موضحا أن قطاع التعليم العام سيعمل على وضع جداول خاصة به وهو ما سيحدث على الأرجح في فبراير المقبل، وأشارت إلى أن هذه الاختبارات ستكون آخر فرصة للطلاب للحصول على نتائج في الفترة الدراسية الأولى، مشيرة إلى أن الطالب المتغيب بدون عذر سيحرم من علاماته وسيتم تسجيل صفر لهم في علامة الدرجات، أما المتغيبون بعذر طبي مقبول فيتم نقل درجاتهم إلى الفصل الدراسي الثانية، على أن يتم اختبارها مع نهاية امتحانات نهاية العام الدراسي.

رابط المربع الإلكتروني نتائج الطلاب بالاسم والرقم المدني

خلال تلك السطور القليلة ننشر لكم أعزاءنا القراء رابط المربع ألإلكتروني لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر في دولة الكويت للفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي: