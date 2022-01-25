متى تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة

متى تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي يبحث جميع المواطنين السعودي بالبحث عن موعد نزول الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي، وبالخصوص بعد التأكد من دفع المبالغ المالية للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الدفعة الاولى، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية أنهم في مرحلة بحث وتقوم بفحص جميع طلبات المتقدمين من الدفعة الثانية للحصول على الضمان الاجتماعي، وسوف نقدم لكم كل المعلومات الخاصة بنزول الدفعة الثانية الضمان الإجتماعي، عليك فقط متابعة الفقرات القادمة.

متى تنزل الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور

على حسب ما أعلنت عنة وزارة الموارد البشرية أن تم قبول بعض المتقدمين من الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي، مع العلم أنه تم رفض البعض الأخر، وفي بيان خاص بوزارة الموارد البشرية أنه سيتم إرسال بعض الرسائل للأشخاص الذين تم قبولهم للحصول على الضمان الاجتماعي وذلك في خلال أسبوع، ولم يتم حتى معرفة موعد صرف الدعم للمؤهلين في الدفعة الثانية، ولكن من المتوقع أن خطى الدفعة الثانية هى نفس خطى الدفعة الأولى.

مع العلم أن الوزارة أتاحت الفرصة لكل شخص قد تم رفضه أثناء تقديمه في الدفعة الثانية، أن يحاول التقدم مرة أخرى وذلك خلال ثلاثين يوما من علمة بالرفض واستقبال رسالة على هاتفه بالرفض.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أنشأت وزارة الموارد البشرية رابط خاص على موقع الوزارة لكي يتم التقدم من خلاله للأشخاص الذين يريدون أن يحصلوا على الضمان الاجتماعي المطور، وذلك باتباع الخطوات الأتية: