مصرف الراجحي 1443 خطوات الحصول على قرض بدون فوائد وبتسهيلات كبرى من الراجحى

يقدم بنك الراجحي فرصة كبيرة جدًا ولا تحدث كثير وهي بشأن الحصول على قرض دون دفع أي فوائد أو أرباح مقابل ذلك وهذا دعم من البنك لكافة العملاء والمواطنين في المملكة العربية السعودية، واهداف هذا القرض الدعم بمختلف طرقه سواء دعم في زواج أو في فتح مجالات للعمل وتحسين فرصة العيش بحياة كريمة وهذا القرض يسمى بالقرض الميسر لسهولته وبساطته وأيضا لا يتطلب فترة سداد محدودة بل يتميز بطول الفترة الممكنة لسداد مبلغ القرض.

الشروط المطلوبة لإمكانية الحصول على قرض الراجحي بدون فوائد.

متاح التقديم لكل السعوديين وأيضًا لغير السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية. الحد الأدني للحصول على التمويل 25 سنة والحد الأقصى 70 سنة. الحد الأدنى لدخل المقدم على القرض شهريًا 2000 ريال ليس أقل من ذلك. أما بالنسبة للمتقاعدين يشترط أن يكون راتبهم 1900 ريال لا أقل من ذلك. الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يشترط أن لا يقل راتبهم الشهري عن 5000 ريال.

الأوراق المطلوبة لتقديم على قرض بنك الراجحي مادون الفوائد.

يشترط عى المتقدم تقديم الهوية الوطنية في حالة كونه حاملًا للجنسية السعودية، وإذا كان مقيم يقدم ااقامة الخاصة به.

يشترط عل لكل شخص متقدم احضار مستند موثق يثبت دخله الشهري وكل مفرداته.

يطلب البنك من المتقدم للحصول على قرض ورقة تثبت وتؤكد ثبات راتبه.

من أفضل مايقدمه مصرف الراجحي أنه من الممكن سداد مبلغ القرض خلال 60 شهر وكلًا تبع مبلغ القرض الذي تم اقتراضه من البنك، يمكن البنك اقراض الأشخاص مبلغ 50000 ريال كحد أدنى ويمكنه التمويل وحتى مبلغ قدره 500ألف ريال.

وبكل هذه التسهيلات والمزايا التي يقدمها مصرف الراجحي إلا أنه أيضا يهتم بالشريعة الإسلامية وتوافقها مع التمويلات المقدمة من خلال البنك.