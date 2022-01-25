نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعى المطور 1443 ماهى شروط التسجيل فى منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الإجتماعي الذي تم تطويره والإعلان عنه من جانب وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، فتم نشر الرابط الخاص بمنصة الدعم والحماية في السعودية وتم البدء في تلقي استقبال كل الطلبات الجديدة فعليًا ويستمر المواصلة في تلقي كافة الطلبات الجديد حتى يوم الثالث والعشرون من شهر مايو للسنة القادمة حتى يتم التعامل بالنظام الجديد والمطور للضمان الاجتماعي والذي يهدف إلى دعم كافة الأسر دون وضع حالتهم الاجتماعية في الاعتبار.

كيفية التسجيل والتقديم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

ومن أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور يجب عليك أن تقوم بالسير على الخطوات التي سنعمل على توضيحها وهي على النحو التالي: –

نقوم بتسجيل كافة البيانات التي طلبها الموقع لعمل حساب جديد عبر موقع الضمان الاجتماعي. كتابة رقم الهوية الوطنية التابعة للمتقدم. كتابة تاريخ الميلاد بالسنة الهجرية الخاص بالمتقدم. تسجيل رقم الجوال لسهولة التواصل من خلاله. يتم تسجيل كلمة السر وكتابتها مرة أخرى للتأكيد. تظهر صورة بها رمز تحقق يقوم المتقدم بتسجيله كما هو. يتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام المكتوبة. النقر على تسجيل ومن ثم القيام بتكملة البيانات المطلوبة عبر الموقع.

الإجراءات الخاصة بتطوير منصة الضمان الاجتماعي.

من الواضح أن كافة التعديلات والتطوير الطارئ على بوابة الضمان الاجتماعي يتلاءم مع المستجدات من التطوير، وأشارت المنصة إلى وجوب التقديم لكافة المستحقين والتسجيل من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر المنصة الجديدة.

وتم الإعلان على أن الطلبات الجديدة المقدمة يتم استقبالها من جانب المنصة الموجودة حاليًا وأيضا من قبل المنصة الجديدة للتضامن الاجتماعي التي تم تطويرها، ثم يقومون العاملين بمراجعة كافة المقدمين لمعرفة استحقاقهم من عدمه ومن ثم يتم نقلهم بالتدريج كمية بكمية إلى منصة النظام الاجتماعي الجديد بعد معرفة توافقهم مع كافة الشروط والقواعد التابعة لنظام منصة التضامن الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية.