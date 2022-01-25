ماهى شروط الحصول على الجنسية السعودية للمقيمين وفقأ لقانون التجنيس السعودى

القانون السعودي يعمل بدوره على طلب التجنس حيث أنه يقوم بالتفريق ما بين السعودي الأصلي والمتجنس والأجنبي، حيث إنه يوجد الكثير يسعون وراء الحصول على الجنسية السعودية لأنه في حال امتلاك الجنسية السعودية يصبح من السهولة العمل في كل المجالات دون أي قيود، وبله الأحقية في الحصول على الكثير من الخدمات من بينها تلقي العلاج وكذلك التعليم وله الحق في الدعم التي تقوم بتقديمه الحكومة السعودية فيعد مساويًا لأي مواطن سعودي.

المستندات التي يجب توفرها للحصول على الجنسية السعودية.

ويتم إحضار المستندات التي سنعمل على توضيحها وذلك على النحو التالي: –

يلزم أن يحضر المتقدم للحصول على الجنسية ثلاث نماذج معلومات. يتم إحضار نسخة من كل الأوراق الخاصة بالطلب. تقديم صورة من كافة المؤهلات باللغة العربية. تقديم بيان يحتوي على قيمة كل الممتلكات التي يمتلكها مقدم الطلب. شهادة موثقة من الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب موضح بها نوع العمل والدخل الشهري. تقديم ما يثبت الديانة والعقيدة، والميول السياسية، والموقف من الخدمة العسكرية. يشترط تقديم الطلب إلى سجل تسلسل الوارد أثناء الإيداع. إحضار رقم التسجيل الخاص بالطلب وكذلك التاريخ الخاص به. كتابة كل المطلوب باستمارة طلب الجنسية مع التوقيع عله من قبل مقدم الطلب. إحضار صورة شخصية لطالب الجنسية. إحضار تقرير طبي موثق يؤكد سلامة الجسد والعقل.

شروط التقديم للحصول على الجنسية السعودية.