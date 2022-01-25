"مفاجأة مدوية" داخل قاعة الامتحانات.. والسبب مهاجم منتخب مصر

شهد أحد المعاهد المصرية بطريق شبرامنت في مركز "أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، المصرية واقعة غريبة من نوعها حيث اكتشف مراقبو إحدى اللجان بالمعهد أداء شاب للامتحان بدلًا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي والزمالك الأسبق، حاليا رفقة منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي يخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، بلاغا من مسؤولي المعهد العالي بشبرامنت، يفيد بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، المقيد بالفرقة الثانية.

وعلى الفور، ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على الطالب " م . ر " وهو خريج كليه الآداب، الذي اعترف أن مهاجم منتخب مصر، صديقه ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته رفقة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وتم تحرير محضر تزوير بالواقعة واصطحاب الطالب إلى قسم الشرطة ليكشف عن مفاجأة في التحقيقات حيث قال: "دا صاحبي وأنا بساعده. كفاية إنه بيمثل مصر في بطولة الأمم الإفريقية".

وتواصل موقع "دوت الخليج" مع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبد الغفار الذي أكد الواقعة وأوضح أن الواقعة محل التحقيقات حاليا.

وفي نفس السياق، علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، على واقعة انتحال شخصية مصطفى محمد في أحد المعاهد وإمكانية تحرك النادي في هذا الشأن.

وأكد المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض ليس طرفا في واقعة مصطفى محمد، باعتبار اللاعب ضمن صفوف فريق غلطة سراي التركي.

وعلق أمير مرتضى على تلك الواقعة بالقول: "نادي الزمالك ليس طرفًا في موضوع مصطفى محمد. نادي الزمالك يرفض هذا التصرف من اللاعب".