نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “result naw” عبر رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية وزارة التربية نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية، من أهم وأكثر الكلمات البحثية من قبل الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم، بعد أن انتهت الاختبارات الخاصة بالفصل الأول أمس الاثنين 2022/01/24، بمادة ألإحصاء للفرع الأدبي ومادة القرآن الكريم للفرع الديني، وكان طلاب الشعبة العلمية قد أنهو أختباراتهم يوم الأحد 23 يناير بمادة الكيمياء، ويتم تصحيح كل مادة يتم الانتهاء من الاختبار بها في نفس اليوم، من قبل مختصين تابعين لوزارة التربية حتى تكون النتائج جاهزة بمجرد الانتهاء من الاختبارات، وجهزت الوزارة الموقع الخاص بالنتائج وهو موقع المربع الإلكتروني الجديد، لإستخراج نتائج الطلاب من خلاله ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة المعلومات عن النتيجة الموعد الرسمي لإعلانها.

رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية

كانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت أن الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط في أغلبها، ويوجد بعض الأسئلة التي يتم وضعها لتميز طالب عن أخر، وتقدير مدى أستعاب الطلاب للدروس، جاء ذالك بعد شكوى عدد من الطلاب من صعوبة بعض المواد، مثل مادة الأحياء والتي وصفها الطلاب بالتعجيزية.

رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج

الدخول على موقع المربع الإلكتروني.

أو الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية .

. تحديد المرحلة التي ترغب في الاستعلام عنها الثانوية العامة.

تسجيل البيانات الشخصية للطالب الرقم المدني ورقمك الجلوس بدقة.

النقر على أيقونة بحث عن النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة من نسبة نجاح عامة ودرجات.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الفصل الأول 2022/2021

أعلنت مصادر من داخل وزارة التربية أن نتائج طلاب المرحلة الثانوية العامة، سوف يتم إعلانها خلال الأسبوع الجاري، وأن الوزارة تعمل بكل جهد حتى يتم الانتهاء من كافة مراحل التصحيح ولن تتأخر في رفع النتيجة، وأنها سوف تعلن قبل نهاية الشهر الجاري شهر يناير.

موقع وزارة التربية الكويتية

لا تدخر وزارة التربية في دولة الكويت أي جهد في مساعدة الطلاب في جميع المراحل، ووفرت أحدث الوسائل التعليمية داخل الدارس الحكومية، وتعمل دائماً على عمل بروتوكولات تعاون مع الدول المتقدمة علمياً، حتى تكون على علم بكل جديد وتطور يحدث في نظام التعليم في جميع المراحل، سواء التعليم الأساسي أو التعليم العالي الجامعي.

وزارة التربية الكويتية

أعلنت وزارة التربية الكويتية أن موعد فتح باب التسجيل للنظام المنزلي للثانوية العامة، هو يوم الأربعاء القادم الموافق 2022/01/26، ويستمر باب التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2022/01/31 وحددت الوزارة المستندات المطلوبة لكل صف، للطلاب الكويتين والطلاب أبناء الكويتيات وأيضاً الطلاب المقيمين من الأجانب.